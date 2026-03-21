  Стеф Къри е №1 по заплата в НБА

Стеф Къри е №1 по заплата в НБА

  • 21 март 2026 | 14:20
Стеф Къри е №1 по заплата в НБА

Стеф Къри оглавява класацията на играчите с най-висока заплата в НБА за сезон 205/26. Голямата звезда на Голдън Стейт Уориърс заработва по 55.61 милиона долара този сезон - с над 4 милиона повече от намиращите се най-близо до него в подреждането по този показател, съответно центъра на Филаделфия Севънтисиксърс Джоел Ембийд (55.22 млн.) и сръбската суперзвезда на Денвър Нъгетс Николай Йокич (55.22 млн.).

Веднага след челната тройка се нареждат още три суперзвезди - Кевин Дюрант от Хюстън Рокетс (54.71 млн.), Янис Адетокунбо от Милуоки Бъкс (54.13 млн.) и завърналият се съвсем наскоро след тежка контузия за Бостън Селтикс Джейсън Тейтъм (54.13 млн.).

Кристиано Роналдо е най-високоплатеният спортист в света, Меси, ЛеБрон и Стеф Къри в Топ 10

54.14 милиона долара е основното възнаграждение и на крилото на Голдън Стейт Уориърс Джими Бътлър, а в класацията следва Антъни Дейвис от Далас Маверикс с 52.63 млн. Топ 10 затварят двете суперзвезди на Лос Анджелис Лейкърс - ЛеБрон Джеймс (52.6 млн.) и Лука Дончич (51.9 милиона долара).

