София се превръща в столица на 3x3 баскетбола

София ще бъде домакин на серия от 3x3 баскетболни събития, които ще съберат деца, юноши, аматьори и професионални състезатели в рамките на няколко интензивни спортни дни. От 29 май до 7 юни столицата ще живее в ритъма на 3x3 баскетбола с турнири на Amik Sport, XOPARK Sofia и площад НДК.

29 май: Квалификационен турнир за Palms LiteQuest

Първото събитие от програмата ще се проведе на 29 май 2026 г. от 18:00 ч. на локация Amik Sport.

Турнирът е квалификационен за 3x3 SOFIA OPEN 2026 – Palms LiteQuest и е насочен към мъже 18+. Отборите ще имат възможност да се борят за място в основната схема на международния турнир, който е част от пътя към световната сцена на FIBA 3x3.

Линк за записване:

https://play.fiba3x3.com/events/7a00bd43-3a6d-4635-926f-9a8c70b16166/categories

30–31 май: 3x3 SPORTS DIRECT XOPARK SOFIA

На 30 и 31 май 3x3 баскетболът се мести в XOPARK Sofia, където ще се проведе детско-юношеският турнир 3x3 SPORTS DIRECT XOPARK SOFIA.

Програмата включва няколко възрастови категории:

30 май 2026 г.

U12 Mix — 10:00 – 15:00 ч.

U19 момчета и момичета — 15:00 – 20:00 ч.

31 май 2026 г.

U10 Mix — 10:00 – 13:00 ч.

U14 момчета и момичета — 13:00 – 16:00 ч.

U16 момчета и момичета — 16:00 – 20:00 ч.

Събитието ще даде възможност на младите баскетболисти да се включат в динамичен 3x3 формат, да натрупат опит и да усетят атмосферата на истински спортен фестивал.

Линк за записване:

https://play.fiba3x3.com/events/0f5e98d9-6cf8-4ab4-bb81-2fdaf5c3fcac/categories

5–7 юни: 3x3 SOFIA OPEN на НДК

Кулминацията на 3x3 програмата ще бъде 3x3 SOFIA OPEN 2026, който ще се проведе на 5, 6 и 7 юни на площад НДК в центъра на София.

Събитието ще комбинира професионален международен турнир, аматьорски формат за мъже и жени 16+ и детски 3x3 турнир.

На 5 юни стартира Palms LiteQuest — международен турнир за мъже 18+, който е част от системата на FIBA 3x3 и дава възможност за класиране към Световния тур. В първия ден ще се проведе груповата фаза.

На 6 юни програмата продължава с два силни акцента. От 10:00 до 18:00 ч. ще се проведе 3x3 SOFIA OPEN 16+ — турнир за мъже и жени. В същия ден от 15:00 до 22:00 ч. Palms LiteQuest ще навлезе във фазата на елиминациите, като вечерта ще завърши с финалните мачове.

Линк за записване за 3x3 SOFIA OPEN 16+:

https://play.fiba3x3.com/events/63aaa2ad-a3cd-49de-9d20-25f39de7010c/categories

7 юни: NIKE KIDS 3x3

На 7 юни площад НДК ще бъде посветен на децата с турнира NIKE KIDS 3x3.

Програмата за детския ден включва:

U12 Mix — 10:00 – 15:00 ч.

U14 момчета и момичета — 13:00 – 16:00 ч.

U16 момчета и момичета — 16:00 – 19:00 ч.

Линк за записване:

https://play.fiba3x3.com/events/9140b132-52e8-442f-875a-e3059beeda2a/categories

3x3 баскетболът превзема града

Серията от събития показва развитието на 3x3 баскетбола в София и амбицията градът да се утвърди като водещ център за този бърз, атрактивен и все по-популярен олимпийски спорт.

В рамките на по-малко от две седмици публиката ще може да види всичко — от първи стъпки на най-малките участници до международен елитен турнир, свързан със системата на FIBA 3x3 и пътя към Световния тур.