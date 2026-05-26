Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. София се превръща в столица на 3x3 баскетбола

София се превръща в столица на 3x3 баскетбола

  • 26 май 2026 | 12:10
  • 380
  • 0
София се превръща в столица на 3x3 баскетбола

София ще бъде домакин на серия от 3x3 баскетболни събития, които ще съберат деца, юноши, аматьори и професионални състезатели в рамките на няколко интензивни спортни дни. От 29 май до 7 юни столицата ще живее в ритъма на 3x3 баскетбола с турнири на Amik Sport, XOPARK Sofia и площад НДК.

29 май: Квалификационен турнир за Palms LiteQuest

Първото събитие от програмата ще се проведе на 29 май 2026 г. от 18:00 ч. на локация Amik Sport.

Турнирът е квалификационен за 3x3 SOFIA OPEN 2026 – Palms LiteQuest и е насочен към мъже 18+. Отборите ще имат възможност да се борят за място в основната схема на международния турнир, който е част от пътя към световната сцена на FIBA 3x3.

Линк за записване:

https://play.fiba3x3.com/events/7a00bd43-3a6d-4635-926f-9a8c70b16166/categories

30–31 май: 3x3 SPORTS DIRECT XOPARK SOFIA

На 30 и 31 май 3x3 баскетболът се мести в XOPARK Sofia, където ще се проведе детско-юношеският турнир 3x3 SPORTS DIRECT XOPARK SOFIA.

Програмата включва няколко възрастови категории:

30 май 2026 г.

U12 Mix — 10:00 – 15:00 ч.

U19 момчета и момичета — 15:00 – 20:00 ч.

31 май 2026 г.

U10 Mix — 10:00 – 13:00 ч.

U14 момчета и момичета — 13:00 – 16:00 ч.

U16 момчета и момичета — 16:00 – 20:00 ч.

Събитието ще даде възможност на младите баскетболисти да се включат в динамичен 3x3 формат, да натрупат опит и да усетят атмосферата на истински спортен фестивал.

Линк за записване:

https://play.fiba3x3.com/events/0f5e98d9-6cf8-4ab4-bb81-2fdaf5c3fcac/categories

5–7 юни: 3x3 SOFIA OPEN на НДК

Кулминацията на 3x3 програмата ще бъде 3x3 SOFIA OPEN 2026, който ще се проведе на 5, 6 и 7 юни на площад НДК в центъра на София.

Събитието ще комбинира професионален международен турнир, аматьорски формат за мъже и жени 16+ и детски 3x3 турнир.

На 5 юни стартира Palms LiteQuest — международен турнир за мъже 18+, който е част от системата на FIBA 3x3 и дава възможност за класиране към Световния тур. В първия ден ще се проведе груповата фаза.

На 6 юни програмата продължава с два силни акцента. От 10:00 до 18:00 ч. ще се проведе 3x3 SOFIA OPEN 16+ — турнир за мъже и жени. В същия ден от 15:00 до 22:00 ч. Palms LiteQuest ще навлезе във фазата на елиминациите, като вечерта ще завърши с финалните мачове.

Линк за записване за 3x3 SOFIA OPEN 16+:

https://play.fiba3x3.com/events/63aaa2ad-a3cd-49de-9d20-25f39de7010c/categories

7 юни: NIKE KIDS 3x3

На 7 юни площад НДК ще бъде посветен на децата с турнира NIKE KIDS 3x3.

Програмата за детския ден включва:

U12 Mix — 10:00 – 15:00 ч.

U14 момчета и момичета — 13:00 – 16:00 ч.

U16 момчета и момичета — 16:00 – 19:00 ч.

Линк за записване:

https://play.fiba3x3.com/events/9140b132-52e8-442f-875a-e3059beeda2a/categories

3x3 баскетболът превзема града

Серията от събития показва развитието на 3x3 баскетбола в София и амбицията градът да се утвърди като водещ център за този бърз, атрактивен и все по-популярен олимпийски спорт.

В рамките на по-малко от две седмици публиката ще може да види всичко — от първи стъпки на най-малките участници до международен елитен турнир, свързан със системата на FIBA 3x3 и пътя към Световния тур.

Следвай ни:

Още от Баскетбол

Президентът на БФБ Георги Глушков награди легендата Петко Маринов за приноса му към играта

Президентът на БФБ Георги Глушков награди легендата Петко Маринов за приноса му към играта

  • 26 май 2026 | 11:01
  • 576
  • 0
Женският национален отбор на България заминава на лагер в Самоков

Женският национален отбор на България заминава на лагер в Самоков

  • 26 май 2026 | 10:44
  • 660
  • 0
Джейлън Брънсън е MVP на финалите на Източната конференция на НБА

Джейлън Брънсън е MVP на финалите на Източната конференция на НБА

  • 26 май 2026 | 10:17
  • 998
  • 0
Нов баскетболен кош падна по време на игра

Нов баскетболен кош падна по време на игра

  • 26 май 2026 | 09:01
  • 1074
  • 4
Любомир Киров: Доволен съм от моите момчета, че показаха характер

Любомир Киров: Доволен съм от моите момчета, че показаха характер

  • 26 май 2026 | 08:49
  • 485
  • 0
Васил Евтимов: Не искам хората да си мислят, че това е лош сезон за нас

Васил Евтимов: Не искам хората да си мислят, че това е лош сезон за нас

  • 26 май 2026 | 08:37
  • 864
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА поиска доживотни наказания и изваждане на аудиозаписа от "Хювефарма Арена"

ЦСКА поиска доживотни наказания и изваждане на аудиозаписа от "Хювефарма Арена"

  • 26 май 2026 | 12:00
  • 12558
  • 71
Учредиха клуб на ветераните на ЦСКА - Ради Здравков стана шеф

Учредиха клуб на ветераните на ЦСКА - Ради Здравков стана шеф

  • 26 май 2026 | 12:22
  • 4379
  • 6
БФС спря правата на съдиите от Разград - може да са аут целия следващия сезон

БФС спря правата на съдиите от Разград - може да са аут целия следващия сезон

  • 26 май 2026 | 10:21
  • 22688
  • 80
Левски финишира с рекордна преднина пред ЦСКА от близо четвърт век насам

Левски финишира с рекордна преднина пред ЦСКА от близо четвърт век насам

  • 26 май 2026 | 11:25
  • 7770
  • 15
Чочев играч на сезона в България

Чочев играч на сезона в България

  • 26 май 2026 | 11:46
  • 3609
  • 7
Добруджа се избъзика с рефер - обяви го за трансферна цел номер 1

Добруджа се избъзика с рефер - обяви го за трансферна цел номер 1

  • 26 май 2026 | 11:14
  • 6483
  • 5