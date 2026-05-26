Любимец на феновете си тръгва от Академик Бултекс 99

Академик Бултекс 99 се разделя с Ватанго Донзо след края на сезона, съобщиха от клуба.

"Един сезон, много емоции, незабравими моменти. Танго Донзо остави своя отпечатък върху паркета в Пловдив и в сърцата на феновете.

От първия до последния мач — любимецът на трибуните! Твоята енергия, характер и всеотдайност накараха феновете да се влюбят в играта ти. Благодарим ти за всяко усилие, за всяка защитна борба, за всичко, което даде на Академик Булткес 99. Беше удоволствие да те гледаме с нашите цветове", написаха от клуба и пожелаха на крилото успех в следващия етап от кариерата му.

Донзо пристигна при "студентите" в началото на 2026 година, като в 16 мача за тима записа по 4.8 точки и 3.2 борби средно на двубой.

