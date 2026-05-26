Джеймс Хардън и Донован Мичъл с коментар за бъдещето си в Кливланд

Звездите на Кливланд Кавалиърс Донован Мичъл и Джеймс Хардън потвърдиха отдадеността си към клуба след отпадането с 0-4 от Ню Йорк Никс на финалите в Източната конференция на НБА.

Мичъл и Хардън не успяха да запазят шансовете на Кавс за първо участие в мачовете за трофея от 2018 година, а тимът от Охайо загуби последния мач с 93:130.

„Нямам съмнения, че тази група може да се справи. Повтарям го цяла година. Най-важното е да използваме това като урок. Това е тежък урок, но сега знаем. Този отбор, срещу когото току-що играхме, също премина през това. Може би не по същия начин, но те останаха заедно, бяха сплотена група и преминаха през същите тежки уроци. Сега е наш ред“, заяви Донован Мичъл, цитиран от ESPN.

През настоящия сезон Мичъл достигна финалите на една от двете конференции за пръв път в деветте си сезона в НБА и е уверен, че отборът на Кавалиърс са направили крачка в правилната посока, след като отпадаше във втория кръг през последните два сезона.

Кливланд е тимът, който дава най-големи суми за заплати в цялата лига, както и единственият, който прескача второто ниво на тавана за разходи през настоящата кампания. В средата на сезона беше привлечен гардът Джеймс Хардън, който да си партнира с Донован Мичъл, но ветеранът не успя да достигне най-добрата си игра, записвайки средно по 19.2 точки, 5.5 асистенции и 5.1 борби на мач.

„Със сигурност искам да остана тук. Мисля, че открихме нещо. Трудно е. Не е краят, на който се надявахме, но мисля, че открихме нещо“, категоричен беше Хардън.

И двамата подкрепиха старши треньора Кени Аткинсън и заявиха, че представянето на тима в плейофите и през редовния сезон е било добро. В първите два кръга от плейофите Кавалиърс изиграха по седем мача в сериите срещу Торонто Раптърс и Детройт Пистънс, побеждавайки и двата съперника с по 4:3 победи.

„Той разбира отбора. Естествено, някой ще трябва да понесе критиките, дали това съм аз или Кени, или който и да е - целият тим. Все някой ще трябва да го направи, но мисля, че Кени се справи невероятно, за да ми помогне да се приспособя възможно най-бързо и да разбера какво трябва да правя на терена. Просто е неприятна ситуация. Всеки отбор, който е преминал през две тежки серии срещу два силни дефанзивни отбора, щеше да се затрудни“, добави Джеймс Хардън.

Снимки: Gettyimages