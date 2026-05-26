Барселона покори младежката Евролигата след триумф в Ел Класико

Барселона спечели титлата в турнира Next Gen на Евролигата, след като надви големия си съперник Реал Мадрид с 85:77.

Двубоят предложи много битка, емоции и качествен баскетбол. Още от първите минути двата отбора демонстрираха защо достигнаха до мача за трофея, като играта вървеше кош за кош и нито един от съставите не успяваше да си осигури по-сериозен аванс. Барселона взе минимална преднина преди почивката и се оттегли в съблекалнята при резултат 39:38.

След паузата темпото остана високо, а физическите единоборства се увеличиха. Реал неколкократно изравняваше резултата и дори поведе преди началото на финалната четвърт. Каталунците запазиха хладнокръвие в ключовите моменти. Решаващи се оказаха последните 10 минути, в които Барселона демонстрира по-добра ефективност в нападение и значително по-добра организация в защита. Каталунците спечелиха периода с 25:15 и по този начин подпечатаха успеха си.

В основата на победата бе Никола Кустурица, който направи впечатляващ мач и завърши с дабъл-дабъл от 20 точки и 10 борби, като добави и две асистенции. Съществен принос за триумфа имаше и Жоаким Бумтие, който се отчете със 17 точки.

От другата страна четирима баскетболисти на Реал Мадрид приключиха срещата с двуцифрен точков актив. Най-резултатен за „белите“ бе Егор Амосов с 16 точки, но неговото представяне не се оказа достатъчно, за да донесе трофея на мадридчани.

С успеха си Барселона затвърди силното си представяне в младежката Евролига и добави още едно престижно отличие към богатата си клубна история.

Гошо Методиев

Снимка: euroleaguebasketball.net