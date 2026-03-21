ФИФА отново удари по Берое

ФИФА нанесе нов удар по Берое! Заралии отново получиха забрана за регистриране на нови футболисти, чиято давност е три трансферни прозореца.

В началото на февруари старозагорският клуб изчисти всички задължения към бивши играчи и служители и успя да картотекира всичките си нови попълнения за пролетния полусезон в efbet Лига.

Справка в официалния сайт на ФИФА показва, че към този момент, освен Берое, още три български отбора продължават да бъдат с активни забрани за регистриране на нови играчи, но нито един от тях не е в професионалния футбол. По три санкции имат Верея и Крумовград, а с една е Ловеч.

Снимки: Startphoto