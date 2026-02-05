ФИФА премахна и последната забрана на Берое

ФИФА официално премахна и последната забрана за трансфери на футболния Берое. Това показва справка в официалния сайт на футболната централа.

Във вчерашния ден бяха свалени три от активните четири забрани на Берое за регистриране на нови играчи. Това означава, че ръководството е изчистило задълженията си към бивши играчи и служители на клуба и няма нормативна пречка петте зимни попълнения да бъдат картотекирани за предстоящия мач срещу Ботев в Пловдив при подновяването на шампионата в българската efbet Лига.

До този момент Берое обяви пет нови попълнения преди началото на пролетния дял от шампионата. Клубът привлече испанския вратар Жауме Валенс, нападателя Емир Кухиня, защитника Давид Валверде, полузащитника Франциско Варела и централния защитник Сантяго Брунели.

Справката в официалния сайт на ФИФА показва, че към този момент три български тима продължават да бъдат с активни забрани за регистриране на нови играчи, но нито един от тях не е в професионалния футбол. По три санкции имат Верея и ФК Крумовград, а с една е ФК Ловеч.