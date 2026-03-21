Резултати от НХЛ

Мачове от редовния сезон в Националната хокейна лига на САЩ и Канада (НХЛ):

Торонто - Каролина - 3:4 след продължение

Вашингтон - Ню Джърси - 2:1

Чикаго - Колорадо - 1:4

Калгари - Флорида - 4:1

Юта - Анахайм - 1:4

Лидери в отделните дивизии:

Източна конференция

Атлантическа дивизия: Бъфало 92 точки, Тампа Бей 88, Монреал 84

Столична дивизия: Каролина 94, Питсбърг 84, Кълъмбъс 83

Западна конференция

Централна дивизия: Колорадо 100, Далас 96, Минесота 90

Тихоокеанска дивизия: Анахайм 80, Едмънтън 77, Лас Вегас 76