В Бразилия разкриха трансферната сума на едно от новите попълнения на ЦСКА

Президентът на КРБ Марио Марокиним разкри в интервю за радио CBN Масейо колко пари е спечелил клубът от продажбата на Лео Перейра в ЦСКА. Крилото пристигна в България през изминалия зимен трансферен прозорец и е сред най-налаганите нови попълнения.

Перейра имаше споразумение с клуба си до края на 2026 г., така че "армейците" трябваше да заплатят трансферна сума за осъществяването на сделката. Смяташе се, че тя е от порядъка на 800 000 евро, но всъщност бразилците са спечелили много по-малко от продажбата на Перейра.

Крилото е бил продаден за 2 000 000 бразилски реала, което се равнява на около 325 000 евро. С червения екип Перейра има 8 мача и два гола.

