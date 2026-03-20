Меси се снима в клип на аржентинска певица

Футболната мегазвезда Лионел Меси се появява в музикален видеоклип към песен на певицата Тини Щосел, която е годеница на неговия съотборник в националния отбор на Аржентина Родриго де Пол.

В песента Dos Amantes (Двама влюбени) на популярните певци Щосел и Улисес Буено, Меси пристига на събиране в апартамент с купа лед, а по-късно рита топка с Де Пол пред празнична маса.

🎶😅 LIONEL MESSI APARECE EN EL NUEVO VIDEOCLIP DE TINI STOESSEL. pic.twitter.com/U9214Dtryd — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) March 18, 2026

Де Пол осъществи трансфер от Атлетико Мадрид в клуба на Меси в САЩ - Интер Маями през януари след първоначален престой под наем там. Двамата са приятели от дълго време и заедно спечелиха Световното първенство през 2022 г.

Меси наскоро отбеляза 900-ия гол в професионалната си кариера и ще бъде отново капитан на Аржентина на последното си Световно първенство през лятото в САЩ, Мексико и Канада.