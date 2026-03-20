  • 20 март 2026 | 22:29
Меси се снима в клип на аржентинска певица

Футболната мегазвезда Лионел Меси се появява в музикален видеоклип към песен на певицата Тини Щосел, която е годеница на неговия съотборник в националния отбор на Аржентина Родриго де Пол.

В песента Dos Amantes (Двама влюбени) на популярните певци Щосел и Улисес Буено, Меси пристига на събиране в апартамент с купа лед, а по-късно рита топка с Де Пол пред празнична маса.

Де Пол осъществи трансфер от Атлетико Мадрид в клуба на Меси в САЩ - Интер Маями през януари след първоначален престой под наем там. Двамата са приятели от дълго време и заедно спечелиха Световното първенство през 2022 г.

Меси наскоро отбеляза 900-ия гол в професионалната си кариера и ще бъде отново капитан на Аржентина на последното си Световно първенство през лятото в САЩ, Мексико и Канада.

Още от Булевард

Алекс Николов се появи на мач в ШЛ в Истанбул и предизвика фурор

Алекс Николов се появи на мач в ШЛ в Истанбул и предизвика фурор

  • 20 март 2026 | 08:23
  • 11110
  • 9
Александър-Арнолд се раздели с приятелката си

Александър-Арнолд се раздели с приятелката си

  • 20 март 2026 | 05:58
  • 5223
  • 1
Пиян Джон Тери се преби със ски

Пиян Джон Тери се преби със ски

  • 20 март 2026 | 05:40
  • 4132
  • 5
Полуголата Алена се заигра със змия

Полуголата Алена се заигра със змия

  • 19 март 2026 | 17:54
  • 3619
  • 10
Руски инфлуенсър не спира с провокациите

Руски инфлуенсър не спира с провокациите

  • 19 март 2026 | 17:49
  • 3759
  • 11
Спортна журналистка се фука с апетитното си деколте

Спортна журналистка се фука с апетитното си деколте

  • 19 март 2026 | 17:41
  • 2728
  • 8
Ботев попари Славия с късен гол

Ботев попари Славия с късен гол

  • 20 март 2026 | 19:20
  • 29228
  • 72
Магучих към българските фенове чрез Sportal.bg: Не бъдете тъжни, този рекорд беше на върха 37 години

Магучих към българските фенове чрез Sportal.bg: Не бъдете тъжни, този рекорд беше на върха 37 години

  • 20 март 2026 | 19:13
  • 17456
  • 40
Манчестър Юнайтед пак загуби точки срещу Борнемут в ново зрелище

Манчестър Юнайтед пак загуби точки срещу Борнемут в ново зрелище

  • 20 март 2026 | 00:00
  • 6667
  • 34
Бербатов движи с пистолет из София (видео)

Бербатов движи с пистолет из София (видео)

  • 20 март 2026 | 18:10
  • 30440
  • 97
ЦСКА с един от най-добрите терени в света, сектор "Г" ще е нещо уникално за България

ЦСКА с един от най-добрите терени в света, сектор "Г" ще е нещо уникално за България

  • 20 март 2026 | 14:06
  • 62141
  • 248
Веласкес предупреди Левски за Черно море, каза кой няма да е титуляр и отсече: Дано срокът за Сангаре се съкрати

Веласкес предупреди Левски за Черно море, каза кой няма да е титуляр и отсече: Дано срокът за Сангаре се съкрати

  • 20 март 2026 | 15:14
  • 31221
  • 27