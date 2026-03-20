  3. Български състав започна силно квалификациите за новия турнир на StarLadder

  • 20 март 2026 | 21:34
  • 229
  • 0
Българската петица в Counter-Strike 2 - rottweilers, записа първата си победа в затворените квалификации за новия турнир на големия организатор StarLadder от Tier 2 сцената - LORGAR RANKINGS.

България има шанс да се бори за трофей от турнир, организиран от StarLadder
Родните играчи успяха да победят Diamant с 2:0 (13-6, 13-4), като се справиха страхотно както на Dust 2, така и на Ancient. С най-много елиминации се отличиха Георги "SHiPZ" Григоров и Християн "REDSTAR" Пиронков - съответно 35 и 33.

След победата срещу руските си съперници днес от rottweilers ще трябва да преборят победителя от двойката KOLESIE - FIGHTERS в потока на победителите в неделя от 18:00 ч., ако искат да продължат напред в квалификациите.

Снимка: HLTV

