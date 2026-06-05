Легендата Фреди "KRIMZ" Йохансон се сбогува с Fnatic след десетилетие в отбора

Отборът на Fnatic официално обяви, че Фреди "KRIMZ" Йохансон е изваден от титулярния състав на отбора. Решението слага край на повече от десетилетие, в което шведът беше едно от лицата на организацията и един от най-разпознаваемите играчи в Counter-Strike.

An icon of the game. A staple of the Black and Orange. The King of Kings.



All good things must come to an end: Today we say farewell to @Krimz after 12 years at Fnatic.



We have a saying here, and nobody has embodied it more than you, Freddy:



Once Fnatic, #ALWAYSFNATIC 🧡 pic.twitter.com/gVjsn4kVhl — FNATIC (@FNATIC) June 5, 2026

Промяната идва след труден период за "оранжевите", които през последните месеци отбелязаха сериозен спад в резултатите и не успя да се класира за Мейджъра в Кьолн. Междувременно организацията постепенно изгради състав с преобладаващо украински играчи, което вероятно е повлияло на решението.

По време на престоя си KRIMZ спечели 22 значими турнира, сред които и два поредни трофея от Мейджъра през 2015 година. Той остава един от най-успешните и емблематични играчи в историята на клуба.

Снимка: HLTV

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