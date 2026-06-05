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Легендата Фреди "KRIMZ" Йохансон се сбогува с Fnatic след десетилетие в отбора

  • 5 юни 2026 | 19:01
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Легендата Фреди "KRIMZ" Йохансон се сбогува с Fnatic след десетилетие в отбора

Отборът на Fnatic официално обяви, че Фреди "KRIMZ" Йохансон е изваден от титулярния състав на отбора. Решението слага край на повече от десетилетие, в което шведът беше едно от лицата на организацията и един от най-разпознаваемите играчи в Counter-Strike.

Промяната идва след труден период за "оранжевите", които през последните месеци отбелязаха сериозен спад в резултатите и не успя да се класира за Мейджъра в Кьолн. Междувременно организацията постепенно изгради състав с преобладаващо украински играчи, което вероятно е повлияло на решението.

По време на престоя си KRIMZ спечели 22 значими турнира, сред които и два поредни трофея от Мейджъра през 2015 година. Той остава един от най-успешните и емблематични играчи в историята на клуба.

Снимка: HLTV

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