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  3. Алекс "Rainwaker" Петров и Monte излизат на Мейджъра срещу домакинския BIG

Алекс "Rainwaker" Петров и Monte излизат на Мейджъра срещу домакинския BIG

  • 6 юни 2026 | 11:49
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Алекс "Rainwaker" Петров и Monte излизат на Мейджъра срещу домакинския BIG

Организаторите от IEM на Мейджъра в Кьолн по CS2 обявиха първите двойки за втория етап на турнира, а отборът на Алекс "Rainwaker" Петров - Monte, ще се изправи срещу домакините от BIG в откриващия си мач.

Срещата е насрочена днес от 15:30 часа и ще бъде първото предизвикателство за тима на българина в тази фаза на надпреварата. Германският тим пък си осигури място във втория етап след драматична победа над NRG, като направи впечатляващ обрат от 0:12.

Сред останалите интересни мачове в първия кръг са G2 срещу M80, Spirit срещу BetBoom и бразилското дерби между Legacy и MIBR.

Снимка: HLTV

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