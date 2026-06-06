Алекс "Rainwaker" Петров и Monte излизат на Мейджъра срещу домакинския BIG

Организаторите от IEM на Мейджъра в Кьолн по CS2 обявиха първите двойки за втория етап на турнира, а отборът на Алекс "Rainwaker" Петров - Monte, ще се изправи срещу домакините от BIG в откриващия си мач.
Срещата е насрочена днес от 15:30 часа и ще бъде първото предизвикателство за тима на българина в тази фаза на надпреварата. Германският тим пък си осигури място във втория етап след драматична победа над NRG, като направи впечатляващ обрат от 0:12.
Сред останалите интересни мачове в първия кръг са G2 срещу M80, Spirit срещу BetBoom и бразилското дерби между Legacy и MIBR.
Снимка: HLTVДобави Sportal.bg като предпочитан източник в Google