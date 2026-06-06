Френският Karmine Corp надигра MKOI и се класира за първия си MSI

Френският гранд Karmine Corp си осигури място на втория по сила турнир по League of Legends - MSI 2026 в Южна Корея, след като надигра категорично испанците от Movistar KOI с 3:0 във финала на долната схема на LEC Spring.

Въпреки че MKOI започна по-добре първата карта, KC постепенно пое контрола и обърна развоя на играта, преди да затвори серията с още две убедителни победи.

С успеха си Karmine Corp не само си гарантира участие на MSI 2026, но и достигна до големия финал на LEC Spring, където ще се изправи срещу G2 Esports в битка за титлата и първото място в региона в утрешния ден.

За Movistar KOI поражението означава край на участието в пролетния сплит и пропусната възможност за класиране на международната сцена.

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