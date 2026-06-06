Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. eSports
  3. Френският Karmine Corp надигра MKOI и се класира за първия си MSI

Френският Karmine Corp надигра MKOI и се класира за първия си MSI

  • 6 юни 2026 | 21:52
  • 87
  • 0
Френският Karmine Corp надигра MKOI и се класира за първия си MSI

Френският гранд Karmine Corp си осигури място на втория по сила турнир по League of Legends - MSI 2026 в Южна Корея, след като надигра категорично испанците от Movistar KOI с 3:0 във финала на долната схема на LEC Spring.

Въпреки че MKOI започна по-добре първата карта, KC постепенно пое контрола и обърна развоя на играта, преди да затвори серията с още две убедителни победи.

С успеха си Karmine Corp не само си гарантира участие на MSI 2026, но и достигна до големия финал на LEC Spring, където ще се изправи срещу G2 Esports в битка за титлата и първото място в региона в утрешния ден.

За Movistar KOI поражението означава край на участието в пролетния сплит и пропусната възможност за класиране на международната сцена.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от eSports

Алекс "Rainwaker" Петров с победа и драматична загуба в ден №1 на Мейджъра

Алекс "Rainwaker" Петров с победа и драматична загуба в ден №1 на Мейджъра

  • 6 юни 2026 | 21:15
  • 7175
  • 3
trexx може да се завърне в Liquid

trexx може да се завърне в Liquid

  • 6 юни 2026 | 14:51
  • 664
  • 0
Алекс "Rainwaker" Петров и Monte излизат на Мейджъра срещу домакинския BIG

Алекс "Rainwaker" Петров и Monte излизат на Мейджъра срещу домакинския BIG

  • 6 юни 2026 | 11:49
  • 481
  • 0
Легендата Фреди "KRIMZ" Йохансон се сбогува с Fnatic след десетилетие в отбора

Легендата Фреди "KRIMZ" Йохансон се сбогува с Fnatic след десетилетие в отбора

  • 5 юни 2026 | 19:01
  • 1109
  • 0
Алекс "Rainwaker" Петров и съотборниците му се наслаждават на Кьолн преди участието си на Мейджъра

Алекс "Rainwaker" Петров и съотборниците му се наслаждават на Кьолн преди участието си на Мейджъра

  • 5 юни 2026 | 17:40
  • 707
  • 0
HOTU завърши промените в състава си

HOTU завърши промените в състава си

  • 5 юни 2026 | 15:31
  • 473
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

В "Мач на надеждата": Стилиян подари великолепно шоу на България, 13 000 аплодират родни и световни звезди в Бургас

В "Мач на надеждата": Стилиян подари великолепно шоу на България, 13 000 аплодират родни и световни звезди в Бургас

  • 6 юни 2026 | 19:27
  • 38035
  • 74
България игра равностойно с Бразилия, но само в един гейм

България игра равностойно с Бразилия, но само в един гейм

  • 6 юни 2026 | 18:32
  • 26498
  • 29
САЩ 0:1 Германия, Хавертц рано-рано откри за Бундестима

САЩ 0:1 Германия, Хавертц рано-рано откри за Бундестима

  • 6 юни 2026 | 20:51
  • 2422
  • 38
ЦСКА отива на лагер в Австрия, "червените" срещат силни съперници в контролите

ЦСКА отива на лагер в Австрия, "червените" срещат силни съперници в контролите

  • 6 юни 2026 | 18:06
  • 10459
  • 58
Четирима елитни рефери аут за следващия сезон в efbet Лига, БФС уважи искане на ЦСКА

Четирима елитни рефери аут за следващия сезон в efbet Лига, БФС уважи искане на ЦСКА

  • 6 юни 2026 | 16:02
  • 25767
  • 46
Никола Цолов успя да се пребори за точка в спринта в Монако

Никола Цолов успя да се пребори за точка в спринта в Монако

  • 6 юни 2026 | 16:14
  • 18135
  • 14