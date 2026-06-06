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trexx може да се завърне в Liquid

  • 6 юни 2026 | 14:51
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trexx може да се завърне в Liquid

Team Liquid е постигнал устна договорка с Никита "trexx" Чередниченко за завръщането му в състава преди началото на първенството по VALORANT - VCT EMEA Stage 2, твърдят от Sheep Esports. Очаква се руснакът да замени Уейн "wayne" Чанг, който наскоро беше преместен на резервната скамейка.

trexx остана без отбор в началото на годината, след като беше освободен именно от Team Liquid. Сега обаче двете страни са на път отново да обединят сили в опит да върнат отбора сред водещите тимове в Европа.

След серията от незадоволителни резултати през последните месеци ръководството на "кончетата" е решило да заложи на по-опитен играч, надявайки се завръщането на trexx да даде нов тласък на отбора в битката за класиране на VALORANT Champions 2026.

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