Безкомпромисен отбор на FURIA вдигна трофея в Бразилия и ще играе на MSI

Отборът на FURIA спечели бразилското първенство по League of Legends - CBLOL 2026 Split 1 Playoffs, след като надигра тима на LØS с 3:1 в големия финал на турнира.

Изцяло бразилската петица си тръгва с 18,000 долара, както и място на втория по сила турнир по играта - Mid Season Invitational, и на Световното първенство по електронни спортове.

Най-важен както за финалния мач, така и за целия турнир бе джънгъл играчът Педро "Tatu" Сиксас.

Снимка: CBLOL

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