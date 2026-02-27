България има шанс да се бори за трофей от турнир, организиран от StarLadder

Един от основните организатори на турнири по електронни спортове, в частност Counter-Strike - StarLadder, който миналата година организира и Мейджър шампионат, ще опита да създаде новото голямо изпитание в Esports сцената в партньорство с LORGAR.

📣 LORGAR × StarLadder announce LORGAR RANKINGS: a brand-new official CS2 VRS tournament set to climb regional rankings!

📅 Mar 12 - April 26

💰 $50k prize

🏟 LAN Studio Finals | Online FACEIT Qualifiers

Open National Qualifiers



📅 Dates: Mar 12 - Mar 15

– Will be held online on… pic.twitter.com/6LHJusljKU — StarLadder CS2 (@StarLadder_CS) February 26, 2026

Заедно двете компании ще стартират LORGAR RANKINGS. Шампионатът по CS2 ще се проведе между 12 март и 26 април, като отборите ще се състезават за награден фонд от 50 000 долара.

България също има квота за участие, както и другите страни от Източна Европа. За да се случи това родните играчи трябва да преминат през квалификационна фаза, която ще се проведе в средата на месец март.