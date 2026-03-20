Джесика Дигинс спечели Световната купа по ски-бягане за четвърти път

Американката Джесика Дигинс си осигури победата за Световната купа по ски-бягане за сезон 2025/2026.

Дигинс завърши пета в 10-километровия интервален старт в Лейк Плесид, САЩ и е недостижима на върха в генералното класиране.

Победителка в старта в Лейк Плесид стана олимпийската шампионка от Милано-Кортина - Лин Суон от Швеция с време 29:04,4 секунди. Второто място зае шведката Фрида Карлсон (+1,4 секунди), а третото място зае норвежката Хайди Венг (+22,1 секунди).

34-годишната Дигинс спечели Световната купа за четвърти път след 2021, 2024 и 2025 г.

