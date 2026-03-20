Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  Французинът Ерик Перо спечели Световната купа по биатлон

Французинът Ерик Перо спечели Световната купа по биатлон

  • 20 март 2026 | 19:13
  • 148
  • 1
Французинът Ерик Перо спечели Световната купа по биатлон

Французинът Ерик Перо си осигури предсрочно спечелването на Световната купа по биатлон. В спринта от последния кръг в Осло/Холменколен той се класира трети и преди последните две състезания вече няма как да бъде изместен от лидерската позиция в генералното класиране.

Лек вкус на огорчение у французина може да остане от факта, че той не успя да спечели и Малкия кристален глобус в спринта. Той стана притежание на норвежеца Стурла Холм Лагрейд, който стана победител в днешното състезание на 10 километра. С една грешка в стрелбата Лагрейд финишира за 25 минути и 21.4 секунди. Втори на 3.9 секунди зад него също с един пропуск в стрелбата се класира Емилиен Жаклен от Франция, а трети е Перо, също с една наказателна обиколка, на 4.6 секунди.

Лу Жанмоно спечели Световната купа по биатлон след шесто място в спринта в Осло
Лу Жанмоно спечели Световната купа по биатлон след шесто място в спринта в Осло

Четвърти с два пропуска е шведът Мартин Понсилуома, пред норвежеца Ветле Шаастад Кристиансен, който също пропусна два от изстрелите. Шестото място зае друг норвежец - Йохан Олав Ботн, а Себастиан Самуелсон се класира седми.

От българите най-предно класиране регистрира ветеранът Владимир Илиев. 39-годишният биатлонист направи два пропуска в стрелбата и се класира 43-ти, на 2:10.2 минути зад победителя Лагрейд.

Също с два пропуска Васил Зашев е 67-ми, Константин Василев е 82-ри с три пропуска, а 18-годишният Георги Джоргов се класира на 87-мо място със само една пропусната мишена.

В генералното класиране за Световната купа Ерик Перо води с 1123 точки, пред Себастиан Самуелсон с 855 и Стурла Холм Лагрейд с 839.

Лора Христова: Като се прибера в България, ще направя баница
Лора Христова: Като се прибера в България, ще направя баница

Лагрейд триумфира в дисциплината спринт с 356 точки, с колкото завърши и Самуелсон. Норвежецът обаче има една победа повече през сезона, което натежа решаващо в негова полза. Трети с 335 точки е Ерик Перо.

С днешното си представяне българските биатлонисти запазиха 17-ото място в класирането по нации, което ще им гарантира четири квоти в Световната купа и през следващия сезон. Пропадане до 18-ото или до 19-ото място бе напълно възможно, но българките днес се представиха по-добре от състезателите на Литва и Белгия, които бяха преките конкуренти за 17-ата позиция.

В събота предсто преследване на 12,5 километра, в което ще участва и Владимир Илиев, а това вероятно ще бъде и последният му старт в кариерата в Световната купа. В неделя е масовият старт на 15 километра.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Зимни спортове

Атанас Фурнаджиев: Управителният съвет на БОК трябва да приеме оставката на Стефка Костадинова

Атанас Фурнаджиев: Управителният съвет на БОК трябва да приеме оставката на Стефка Костадинова

  • 20 март 2026 | 12:38
  • 684
  • 1
Петима българи на финалите на Световната купа по сноуборд

Петима българи на финалите на Световната купа по сноуборд

  • 20 март 2026 | 12:08
  • 779
  • 0
Флорида размаза Едмънтън без да получи гол

Флорида размаза Едмънтън без да получи гол

  • 20 март 2026 | 11:07
  • 786
  • 4
Петър Попангелов се включи в награждаването на призьорите от двата слалома за купа "Бороспорт"

Петър Попангелов се включи в награждаването на призьорите от двата слалома за купа "Бороспорт"

  • 20 март 2026 | 10:24
  • 616
  • 0
Остън Матюс беше опериран за контузия в коляното и ще отсъства близо 3 месеца

Остън Матюс беше опериран за контузия в коляното и ще отсъства близо 3 месеца

  • 20 март 2026 | 09:36
  • 551
  • 0
Резултати в НХЛ

Резултати в НХЛ

  • 20 март 2026 | 09:16
  • 346
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Славия 0:0 Ботев

Славия 0:0 Ботев

  • 20 март 2026 | 19:20
  • 9730
  • 27
Магучих към българските фенове чрез Sportal.bg: Не бъдете тъжни, този рекорд беше на върха 37 години

Магучих към българските фенове чрез Sportal.bg: Не бъдете тъжни, този рекорд беше на върха 37 години

  • 20 март 2026 | 19:13
  • 1312
  • 0
Бербатов движи с пистолет из София (видео)

Бербатов движи с пистолет из София (видео)

  • 20 март 2026 | 18:10
  • 11469
  • 36
ЦСКА с един от най-добрите терени в света, сектор "Г" ще е нещо уникално за България

ЦСКА с един от най-добрите терени в света, сектор "Г" ще е нещо уникално за България

  • 20 март 2026 | 14:06
  • 46025
  • 161
Георги Иванов: Законът за футболното хулиганство потъна в нищото

Георги Иванов: Законът за футболното хулиганство потъна в нищото

  • 20 март 2026 | 15:19
  • 11132
  • 17
Веласкес предупреди Левски за Черно море, каза кой няма да е титуляр и отсече: Дано срокът за Сангаре се съкрати

Веласкес предупреди Левски за Черно море, каза кой няма да е титуляр и отсече: Дано срокът за Сангаре се съкрати

  • 20 март 2026 | 15:14
  • 23653
  • 12