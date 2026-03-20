Французинът Ерик Перо спечели Световната купа по биатлон

Французинът Ерик Перо си осигури предсрочно спечелването на Световната купа по биатлон. В спринта от последния кръг в Осло/Холменколен той се класира трети и преди последните две състезания вече няма как да бъде изместен от лидерската позиция в генералното класиране.

Лек вкус на огорчение у французина може да остане от факта, че той не успя да спечели и Малкия кристален глобус в спринта. Той стана притежание на норвежеца Стурла Холм Лагрейд, който стана победител в днешното състезание на 10 километра. С една грешка в стрелбата Лагрейд финишира за 25 минути и 21.4 секунди. Втори на 3.9 секунди зад него също с един пропуск в стрелбата се класира Емилиен Жаклен от Франция, а трети е Перо, също с една наказателна обиколка, на 4.6 секунди.

With two races still to go, no one can catch him - the Total Score victory is already secured.



🇫🇷Eric Perrot becomes the fifth Frenchman in history to win the Overall World Cup title! 🏆



📷 NordicFocus #biathlon pic.twitter.com/0ejX581WiZ — International Biathlon Union (@biathlonworld) March 20, 2026

Четвърти с два пропуска е шведът Мартин Понсилуома, пред норвежеца Ветле Шаастад Кристиансен, който също пропусна два от изстрелите. Шестото място зае друг норвежец - Йохан Олав Ботн, а Себастиан Самуелсон се класира седми.

🇳🇴Sturla Holm Lægreid is on fire! 🔥A 4th consecutive win - a streak he’s never achieved before in his career!



He also claims the Sprint Crystal Globe, completing his WC discipline titles collection🏆



📷 NordicFocus #biathlon pic.twitter.com/ggF8XfQqMX — International Biathlon Union (@biathlonworld) March 20, 2026

От българите най-предно класиране регистрира ветеранът Владимир Илиев. 39-годишният биатлонист направи два пропуска в стрелбата и се класира 43-ти, на 2:10.2 минути зад победителя Лагрейд.

Също с два пропуска Васил Зашев е 67-ми, Константин Василев е 82-ри с три пропуска, а 18-годишният Георги Джоргов се класира на 87-мо място със само една пропусната мишена.

В генералното класиране за Световната купа Ерик Перо води с 1123 точки, пред Себастиан Самуелсон с 855 и Стурла Холм Лагрейд с 839.

Лагрейд триумфира в дисциплината спринт с 356 точки, с колкото завърши и Самуелсон. Норвежецът обаче има една победа повече през сезона, което натежа решаващо в негова полза. Трети с 335 точки е Ерик Перо.

С днешното си представяне българските биатлонисти запазиха 17-ото място в класирането по нации, което ще им гарантира четири квоти в Световната купа и през следващия сезон. Пропадане до 18-ото или до 19-ото място бе напълно възможно, но българките днес се представиха по-добре от състезателите на Литва и Белгия, които бяха преките конкуренти за 17-ата позиция.

В събота предсто преследване на 12,5 километра, в което ще участва и Владимир Илиев, а това вероятно ще бъде и последният му старт в кариерата в Световната купа. В неделя е масовият старт на 15 километра.

