Владимир Зографски преодоля квалификацията за състезанието по ски полети във Викерсунд

Владимир Зографски премина квалификацията за състезанието по ски полети във Викерсунд, част от Световната купа по ски скок.

Българинът направи опит от 182 метра, който му донесе 158,9 точки и 40-о място в класирането - последното, което дава право на участие в утрешната надпревара.

Победител в квалификацията, която премина доста хаотично, стана осигурилият си предсрочно спечелването на Световната купа Домен Превц от Словения. Причина за хаоса на шанцата бе постоянно променящият се вятър, което караше журито да сменя стартовата позиция, а това доведе и до твърде различни компенсации за различните състезатели.

Превц победи със скок от 219,5 метра за 218,8 точки. Втори с 211 точки остана норвежецът Исак Лангмо, който преодоля 239 метра. Трети с 201,9 точки след опит от 225,5 метра е японецът Рен Никайдо.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages