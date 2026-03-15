Томофуми Наито постигна първата си победа в Световната купа по ски скокове, Владимир Зографски остана в дъното на класирането

Японецът Томофуми Наито постигна първата си победа в Световната купа по ски скокове на 33-годишна възраст, след като завърши на първо място на голямата шанца в Холменколен, Норвегия. Владимир Зографски пък финишира деня на 47-а позиция.

Наито скочи на 131.5 метра в първия рунд за 128.7 точки и само 0.1 повече от словенеца Анже Ланишек, с което оглави класирането в средата на състезанието. Организаторите обаче отмениха вторите скокове заради метеорологичните условия. Така Наито постигна първа победа в кариерата си и стана четвъртият за сезона с подобно постижение. Това се случи по-рано с неговия сънародник Рен Никайдо и германеца Филип Раймунд, а вчера и с швейцареца Грегор Дешванден.

Денят обаче няма да бъде паметен само за Наито, който спечели победата пред Ланишек след отмяната на вторите скокове. Трети завърши Анти Аалто, който записа първи подиум за Финландия от 2014 насам със скок на 131 метра за 127.6 точки.

Кръгът в Холемнколен не бе успешен за Зографски, който скочи на 109 метра за 75.9 точки и 47-о място. Вчера българинът също не успя да влезе в топ 30 на първия рунд.

Снимки: Gettyimages