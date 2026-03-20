  Sportal.bg
  Бойни спортове
  Габриела Димитрова спечели първи медал в кариерата си от Голям шлем по джудо

Габриела Димитрова спечели първи медал в кариерата си от Голям шлем по джудо

  20 март 2026 | 20:26
Габриела Димитрова завоюва първи медал в кариерата си от Голям шлем по джудо, след като на турнира в Тбилиси (Грузия) спечели бронз в категория до 52 килограма.

В малкия финал българката се наложи над Сита Кадамбоева (Узбекистан) с юко.

156 състезатели участваха в първия ден на Държавното по джудо
156 състезатели участваха в първия ден на Държавното по джудо

Преди това Димитрова записа две победи, като на старта преодоля със златна точка Тинка Истън (Австралия), двубоят продължи 6:06 минути, а на четвъртфиналите постигна успех с ипон над 12-та в света Гефан Примо (Израел). На полуфинала тя отстъпи пред бъдещата шампионка Бландин Понт (Франция).

Най-доброто класиране на българката досега беше пето място в Баку през 2022-а. Този сезон Димитрова започва впечатляващо, като стана първа на Европейската купа в София през януари.

Още два медала за младите ни джудисти от Европейските купи
Още два медала за младите ни джудисти от Европейските купи

На турнира България е представена от осем мъже и три жени. В събота на татамито излизат Марк Христов и Виктор Скерлев (73 кг), както и Христо Вълков и Георги Граматиков (81 кг).

В надпреварата участват 386 състезатели от 51 държави.

Още от Бойни спортове

Всички бойци се справиха с кантара преди бойната гала EFA в София

Всички бойци се справиха с кантара преди бойната гала EFA в София

  • 20 март 2026 | 16:52
  • 1005
  • 0
Селектирани бойци на SENSHI проведоха тренировка на открито

Селектирани бойци на SENSHI проведоха тренировка на открито

  • 20 март 2026 | 16:40
  • 895
  • 0
Една битка бе отменена след кантара за UFC Лондон

Една битка бе отменена след кантара за UFC Лондон

  • 20 март 2026 | 16:20
  • 635
  • 0
Един проблем на официалния кантар преди PFL в Мадрид

Един проблем на официалния кантар преди PFL в Мадрид

  • 20 март 2026 | 15:18
  • 912
  • 0
Повече от 50 деца тренират в залата по борба "Диана"

Повече от 50 деца тренират в залата по борба "Диана"

  • 20 март 2026 | 12:51
  • 628
  • 0
Дилиън Уайт не е обсъждан вариант за битка с Антъни Джошуа

Дилиън Уайт не е обсъждан вариант за битка с Антъни Джошуа

  • 20 март 2026 | 11:57
  • 700
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Ботев попари Славия с късен гол

Ботев попари Славия с късен гол

  • 20 март 2026 | 19:20
  • 21528
  • 65
Магучих към българските фенове чрез Sportal.bg: Не бъдете тъжни, този рекорд беше на върха 37 години

Магучих към българските фенове чрез Sportal.bg: Не бъдете тъжни, този рекорд беше на върха 37 години

  • 20 март 2026 | 19:13
  • 9992
  • 18
Бербатов движи с пистолет из София (видео)

Бербатов движи с пистолет из София (видео)

  • 20 март 2026 | 18:10
  • 20603
  • 70
ЦСКА с един от най-добрите терени в света, сектор "Г" ще е нещо уникално за България

ЦСКА с един от най-добрите терени в света, сектор "Г" ще е нещо уникално за България

  • 20 март 2026 | 14:06
  • 53308
  • 185
Георги Иванов: Законът за футболното хулиганство потъна в нищото

Георги Иванов: Законът за футболното хулиганство потъна в нищото

  • 20 март 2026 | 15:19
  • 13153
  • 21
Веласкес предупреди Левски за Черно море, каза кой няма да е титуляр и отсече: Дано срокът за Сангаре се съкрати

Веласкес предупреди Левски за Черно море, каза кой няма да е титуляр и отсече: Дано срокът за Сангаре се съкрати

  • 20 март 2026 | 15:14
  • 26909
  • 19