Жан Силва гарантира нокаут срещу Александър Волкановски при мач за титлата в UFC

Жан Силва е твърдо решен да бъде този, който ще детронира Александър Волкановски.

Бразилецът отлетя за Великобритания, за да наблюдава на живо основния сблъсък на UFC Лондон между Мовсар Евлоев и Лирон Мърфи, но не защото се надява да се изправи срещу някой от тях. Силва смята, че би било специално да подпише договор за мач срещу шампиона в категория перо на UFC, Александър Волкановски, след като двама непобедени претенденти се бият със същата надежда.

Пред mmafighting.com Силва разказа как наскоро е влязъл в спортния център "Meta APEX", за да гледа събитие на UFC и е бил посрещнат с възгласи от тълпата. Главният директор на UFC, Хънтър Кембъл, го поканил да седне до него и с помощта на ChatGPT за превод, Силва му заявил: „Аз съм следващият шампион, брат. Аз съм този, който ще се бие с Александър Волкановски.“

„Съдейки по това колко щастлив изглеждаше, личеше си, че това е нещо, което вече обмислят“, коментира Силва.

В събота Силва ще бъде в "O2 Arena" в Лондон, за да стане свидетел на петрундовия сблъсък, и заяви, че той е очевидният избор за следващия мач за златото срещу Волкановски. Южноамериканецът има шест победи в седемте си участия в UFC, като последната бе с решение над Арнолд Алън. Боецът на "Fighting Nerds" спечели четири бонуса в предишните си четири двубоя.

Една битка бе отменена след кантара за UFC Лондон

„Ако погледнете дивизията днес, изградения наратив и имената в ранглистата на UFC, в момента няма кой да се бие за пояса“, каза Силва. „Волкановски иска да се бие веднага. Лирон Мърфи и Мовсар Евлоев се бият веднъж годишно. Няма никой, човече... Аз съм следващият. Казах много неща на Хънтър. Казах му как ще промотирам мача за титлата. Вече започна, но предстоят още няколко черешки на тортата тук [в Лондон].“

Евлоев и Мърфи също се борят за този шанс, след като натрупаха дълги победни серии. В последната си битка Мърфи постигна нокаут, който е претендент за нокаут на годината, срещу Арън Пико, а Евлоев спечели с решения срещу бойци като Алджамейн Стърлинг, Диего Лопес, Дан Иге и Алън.

Въпреки сериите на Мърфи и Евлоев, Силва все още вижда себе си пред двамата в надпреварата за златото в категория до 66 килограма.

„Заслужавам да бъда следващият претендент за титлата, защото съм пълният пакет“, заяви Силва. „Перфектният пакет, от който UFC се нуждае в момента. Разбирам, че UFC не е просто спортна лига, а и медийна компания. И в крайна сметка всичко се върти около гледаемост, интерес и представяне. А днес, в категория до 66 килограма никой не предлага това, което аз предлагам. Представяне в октагона и способност да продаваш битки извън него. Ако наистина се замислите, никой не продава битка по начина, по който аз го правя. Кажете ми, кой кара феновете да спрат всичко, за да гледат мач за титлата? Кой създава истинско очакване? Кой изгражда история? Това съм аз. Ако погледнете всичките ми битки, те имаха наратив, история, обществено очакване. И аз се представих на ниво. Вътре и извън клетката. Аз съм този, който създава всичко това. Няма друго име в дивизията, което да го прави в момента на моето ниво. Това е реалността. Никой не предлага това в тази дивизия. Това е факт.“

Силва продължава аргумента си, като казва, че дори мачът между Мърфи и Евлоев да се окаже вълнуващ, те пак не бива да го изпреварват.

„Искам съботният мач между Мърфи и Евлоев да бъде невероятен“, каза той. „Искам война, нокаут или събмишън, защото това издига спорта. Но тук не става въпрос за тях, а за мен. Става въпрос за стандарта, който аз нося. Не влизам, за да печеля с решения, а за да нокаутирам хората. Влизам, за да приключвам битки, разбирате ли? И точно това ще направя срещу Волкановски. Ще се представя доминантно, ще търся нокаута през цялото време и без съмнение ще дам на феновете момент, който никога няма да забравят.“

„А извън октагона ще промотирам тази битка, както никой досега не го е правил срещу Волкановски. Както никой никога няма да го направи. Аз ще я промотирам. Ще накарам целия свят да спре, за да гледа този мач. Баби, дядовци, бащи, чичовци, братя, братовчеди, деца. Целият свят ще спре, за да гледа. И когато това се случи, аз не просто ще спечеля, а ще направя така, че да изглежда, сякаш титлата е моя отдавна. Мога да ви гарантирам едно нещо със сигурност: ще нокаутирам Волкановски. Ще промотирам тази битка не по агресивен начин, не с обиди или нещо подобно. А защото искрено се наслаждавам на това. Обичам да промотирам, обичам да създавам очакване, обичам да знам, че милиони хора гледат. Ще преследвам нокаута през цялото време, докато не нокаутирам Волкановски.“