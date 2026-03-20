Една битка бе отменена след кантара за UFC Лондон

Състезателката на UFC Луана Каролина отново не успя да влезе в категорията си.

По време на официалното претегляне в петък сутринта за събитието UFC Лондон, Каролина регистрира тегло от 65.5 кг. Това би било в рамките на нормалното за двубой в категория перо, но за нейно съжаление, битката ѝ с Мелиса Мълинс беше насрочена в категория „петел“ (до 61.2 кг).

Мълинс се справи успешно с претеглянето, но по-късно беше официално обявено, че двубоят ѝ срещу Каролина е отменен поради регулаторни причини.

Това е третият път, в който Каролина не успява да влезе в категорията си и четвърти, в който има проблеми с кантара.

Melissa Mullins - 136 lbs

Luana Carolina - 144 lbs #UFCLondon | Saturday, Primetime | LIVE on TNT Sports & discovery+ pic.twitter.com/2rtA5PG5v5 — UFC on TNT Sports (@ufcontnt) March 20, 2026

Успешно претегляне за главните лица

Участниците в основната битка на вечерта, Мовсар Евлоев и Лироун Мърфи, преминаха успешно през кантара. Евлоев регистрира 66.2 кг., а Мърфи беше точно 65.9 кг.

В основната подгряваша битка изгряващият претендент в категория перо, Люк Райли, ще се изправи срещу Майкъл Асуел. Бойците също се справиха с кантара, като Райли тежеше 66.2 кг, а Асуел – 65.9 кг.

Основната бойна карта започва в 23:00 часа българско време в събота (21.03). Sportal.bg ще отразява двубоите в реално време.