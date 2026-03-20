  1. Sportal.bg
Илиян Радулов ще спори за титлата на двойки в Бадалона

  • 20 март 2026 | 18:54
Националът на България за Купа „Дейвис“ Илиян Радулов се класира за финала на двойки на турнира по тенис на клей в Бадалона (Испания) с награден фонд 30 хиляди долара.

Българинът и Ярослав Демин (Русия) се наложиха над представителите на домакините Жорди Гарсия Местре и Давид Нахаро с 6:3, 2:6, 10-5 за 84 минути на корта.

Радулов и Демин спечелиха убедително първия сет, но загубиха втория. В шампионския тайбрек те поведоха с 8-1 и без проблеми затвориха мача.

За титлата двамата ще играят утре срещу Михиел Де Кром и  Раян Нийбур (Нидерландия).

Радулов има три трофея на сингъл, но все още няма такъв на двойки в кариерата си от турнирите на Международната федерация по тенис (ITF).

