  • 9 май 2026 | 13:14
Нестеров завоюва осма титла в кариерата си от турнирите на ITF

Националът на България за Купа „Дейвис“ Пьотр Нестеров спечели най-голямата до момента титла в кариерата си на сингъл. 23-годишният Нестеров стана шампион на турнира на клей в Санта Маргерита ди Пула (Италия) с награден фонд от 30 хиляди долара.

Поставеният под номер 2 българин победи на финала петия в схемата Артюр Нагел (Франция) със 7:5, 6:0. Срещата продължи час и 28 минути.

Нестеров пропиля пробив аванс в средата на първия сет, но след това направи нов брейк, за да поведе с 6:5. Националът затвори първия сет в своя полза с убедителен гейм на нула, а във втората част не даде нито един гейм на съперника си.

Така той спечели титлата с пет поредни победи и само два загубени сета. Това е осма спечелена титла на сингъл при мъжете за българина от турнири на Международната федерация по тенис (ITF), но първа от категория M25.

