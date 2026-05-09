Рибакина, Пегула и Осака се класираха за третия кръг в Рим

Елена Рибакина от Казахстан, американката Джесига Пегула, японката Наоми Осака и Елина Свитолина от Украйна се класираха за третия кръг на силния турнир по тенис на клей от сериите WTA 1000 в Рим с награден фонд 7.23 милиона евро.

Поставената под номер 2 в схемата на турнира Елена Рибакина надигра Мария Сакари от Гърция с 6:4, 6:1 за час и 15 минути на корта. В третия кръг Рибакина ще се изправи срещу Александра Еала от Филипините, която елиминира китайката Синюй Ван с 6:4, 6:3 във втория кръг.

Напред в Рим продължава и Джесика Пегула, която надигра най-добрата туркиня Зейнеп Сюнмез с 6:4, 6:0. В третия кръг Пегула ще се изправи срещу швейцарката Ребека Масарова, която победи Лейла Фернандес от Канада в три сета - 4:6, 6:4, 6:4.

Наоми Осака елиминира Ева Лис ог Германия след 6:4, 4:6, 6:3. Азиатката ще срещне рускинята Диана Шнайдер в следващата фаза.

Напред продължи и Елина Свитолина от Украйна, която се наложи срещу италианката Ноеми Базилети с 6:1, 6:3. Свитолина ще играе в третия кръг с Хейли Батист от САЩ, която се справи в тази фаза срещу швейцарката Зимона Валтерт - 6:7 (9), 6:4, 6:4.

Мадисън Кийс от САЩ и Никола Бартункова от Чехия ще играят една срещу друга в третия кръг в Рим. Кийс отстрани сънародничката си Пейтън Стърнс с 4:6, 6:4, 6:2, а Бартункова победи Тайра Грант от Италия също в три сета - 4:6, 6:3, 6:4

Лаура Зигемунд от Германия продължи в третия кръг след успех над Екатерина Александрова от Русия с 6:4, 6:7 (4), 6:1. Нейна съперничка в следващата фаза ще бъде Каролина Плишкова от Чехия, която се наложи над румънката Жаклин Кристиан с 6:7 (5), 7:6 (2), 6:4.

Снимки: Gettyimages