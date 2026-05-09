Медеведев продължава към третия кръг в Рим след отказване на Томаш Махач

Руският тенисист Даниил Медведев продължи без игра към третия кръг на турнира на клей в Рим от сериите "Мастърс" 1000 с награден фонд 8,23 милиона евро след отказване заради контузия на чеха Томаш Махач. В третия кръг поставеният в схемата под номер 7 Медведев очаква победителя от двубоя между французина Корентен Муте и Пабло Ямас Руис от Испания.

30-годишният Медвев, който е шампион от Откритото първенство на САЩ през 2021, е номер 9 в световната ранглиста, като през 2022 година той бе в продължение на 16 седмици на върха. Двукратен победител в Рим е испанецът Карлос Алкарас, който не участва в турнира през тази година заради контузия.

