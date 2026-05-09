Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Медеведев продължава към третия кръг в Рим след отказване на Томаш Махач

Медеведев продължава към третия кръг в Рим след отказване на Томаш Махач

  • 9 май 2026 | 12:58
  • 215
  • 0
Медеведев продължава към третия кръг в Рим след отказване на Томаш Махач

Руският тенисист Даниил Медведев продължи без игра към третия кръг на турнира на клей в Рим от сериите "Мастърс" 1000 с награден фонд 8,23 милиона евро след отказване заради контузия на чеха Томаш Махач. В третия кръг поставеният в схемата под номер 7 Медведев очаква победителя от двубоя между французина Корентен Муте и Пабло Ямас Руис от Испания.

30-годишният Медвев, който е шампион от Откритото първенство на САЩ през 2021, е номер 9 в световната ранглиста, като през 2022 година той бе в продължение на 16 седмици на върха. Двукратен победител в Рим е испанецът Карлос Алкарас, който не участва в турнира през тази година заради контузия.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Тенис

Нестеров завоюва осма титла в кариерата си от турнирите на ITF

Нестеров завоюва осма титла в кариерата си от турнирите на ITF

  • 9 май 2026 | 13:14
  • 784
  • 0
Рибакина, Пегула и Осака се класираха за третия кръг в Рим

Рибакина, Пегула и Осака се класираха за третия кръг в Рим

  • 9 май 2026 | 12:51
  • 217
  • 0
Джокович след отпадането: Определено не съм там, където искам да бъда

Джокович след отпадането: Определено не съм там, където искам да бъда

  • 9 май 2026 | 03:16
  • 5993
  • 3
Хърватски младок шокира Джокович в Рим

Хърватски младок шокира Джокович в Рим

  • 9 май 2026 | 03:10
  • 2119
  • 0
Алексиев, Даракев, Илиев и Чушева са полуфиналисти в Бургас

Алексиев, Даракев, Илиев и Чушева са полуфиналисти в Бургас

  • 8 май 2026 | 17:12
  • 564
  • 0
Димитър Кисимов направи страхотен обрат за 1/2-финал в Офенбах

Димитър Кисимов направи страхотен обрат за 1/2-финал в Офенбах

  • 8 май 2026 | 17:03
  • 1096
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Монтана 1:0 Локомотив (Сф)

Монтана 1:0 Локомотив (Сф)

  • 9 май 2026 | 13:44
  • 1428
  • 2
Левски търси първа победа от петия път над Лудогорец в шампионско шоу на “Герена”

Левски търси първа победа от петия път над Лудогорец в шампионско шоу на “Герена”

  • 9 май 2026 | 07:17
  • 15011
  • 166
Съставите на Ливърпул и Челси

Съставите на Ливърпул и Челси

  • 9 май 2026 | 13:31
  • 899
  • 1
Левски е готов с отбора си за Шампионската лига!

Левски е готов с отбора си за Шампионската лига!

  • 9 май 2026 | 08:22
  • 16994
  • 20
Левски показа "шедьовър за историята", посветен на шампионската титла

Левски показа "шедьовър за историята", посветен на шампионската титла

  • 9 май 2026 | 11:17
  • 7186
  • 11
Черно море посреща Ботев (Пловдив) в търсене на важни три точки

Черно море посреща Ботев (Пловдив) в търсене на важни три точки

  • 9 май 2026 | 09:34
  • 2236
  • 1