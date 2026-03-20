Артета: Чувствата ми към Гуардиола не са се променили

Мениджърът на Арсенал Микел Артета ще се опита да спечели втория си сериозен трофей, откакто води клуба. В неделя лондончани се изправят срещу Манчестър Сити на финала в Лигата на лигата. Артета няма загуба като играч и като треньор в мачове на “Уембли”.

“Развълнуван съм, ентусиазиран съм. Печелил съм на пълен “Уембли” и това един от най-хубавите ми спомени като играч. Знаем какво е заложено”, заяви Артета. Попитан дали това е началото на нова ера за Арсенал, той отговори: “Трябва много неща да направим, за да започнем да използваме тези думи. Развълнувани сме от това, което правим. Трябва да продължим.”

''The inspiration has been since I was little and that is never going to change''



На въпрос дали напрежението е по-голямо върху Арсенал, отколкото върху Манчестър Сити, испанецът заяви: “Когато си в тази позиция и нямаш трофей от години, това увеличава нуждата от него, но и те мотивира повече. Важно е за нас и е нещо, което се опитваме да постигнем от известно време.”

Артета говори и за отношенията си с Пеп Гуардиола: “Той е в Манчестър, аз съм в Лондон. Никога не сме заедно, не можем да прекарваме време заедно. Моите чувства към него не са се променили. Това е важно, но не най-важното. Това, което той е направил за мен, вдъхновение е за мен, това никога няма да се промени. Не съм говорил с него тази седмица. В неделя със сигурност ще говорим.”

Относно контузиите на Мартин Йодегор и Юриен Тимбер мениджърът не даде ясен отговор дали ще са готови за мача.