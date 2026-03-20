Артета: Чувствата ми към Гуардиола не са се променили

  • 20 март 2026 | 17:21
Артета: Чувствата ми към Гуардиола не са се променили

Мениджърът на Арсенал Микел Артета ще се опита да спечели втория си сериозен трофей, откакто води клуба. В неделя лондончани се изправят срещу Манчестър Сити на финала в Лигата на лигата. Артета няма загуба като играч и като треньор в мачове на “Уембли”.

“Развълнуван съм, ентусиазиран съм. Печелил съм на пълен “Уембли” и това един от най-хубавите ми спомени като играч. Знаем какво е заложено”, заяви Артета. Попитан дали това е началото на нова ера за Арсенал, той отговори: “Трябва много неща да направим, за да започнем да използваме тези думи. Развълнувани сме от това, което правим. Трябва да продължим.”

На въпрос дали напрежението е по-голямо върху Арсенал, отколкото върху Манчестър Сити, испанецът заяви: “Когато си в тази позиция и нямаш трофей от години, това увеличава нуждата от него, но и те мотивира повече. Важно е за нас и е нещо, което се опитваме да постигнем от известно време.”

Артета говори и за отношенията си с Пеп Гуардиола: “Той е в Манчестър, аз съм в Лондон. Никога не сме заедно, не можем да прекарваме време заедно. Моите чувства към него не са се променили. Това е важно, но не най-важното. Това, което той е направил за мен, вдъхновение е за мен, това никога няма да се промени. Не съм говорил с него тази седмица. В неделя със сигурност ще говорим.”

Относно контузиите на Мартин Йодегор и Юриен Тимбер мениджърът не даде ясен отговор дали ще са готови за мача.

Още от Футбол свят

От Байерн за съдийството: Винаги ще казваме какво мислим, няма да ни заглушат

От Байерн за съдийството: Винаги ще казваме какво мислим, няма да ни заглушат

  • 20 март 2026 | 17:13
  • 306
  • 0
Известен ирански футболист си навлече гнева на режима в Техеран и бе оставен извън националния отбор

Известен ирански футболист си навлече гнева на режима в Техеран и бе оставен извън националния отбор

  • 20 март 2026 | 16:39
  • 1130
  • 0
Джеймс Мадисън може да се завърне преди края на сезона

Джеймс Мадисън може да се завърне преди края на сезона

  • 20 март 2026 | 16:38
  • 616
  • 0
Дел Пиеро след италианския провал в ШЛ: Уморени? Не, ние сме бавни и по-слаби във всяко отношение

Дел Пиеро след италианския провал в ШЛ: Уморени? Не, ние сме бавни и по-слаби във всяко отношение

  • 20 март 2026 | 16:28
  • 1929
  • 1
Португалия ще е без Роналдо за мачовете с Мексико и САЩ

Португалия ще е без Роналдо за мачовете с Мексико и САЩ

  • 20 март 2026 | 16:01
  • 689
  • 0
Гуардиола: Това е голям момент, Арсенал е фантастичен

Гуардиола: Това е голям момент, Арсенал е фантастичен

  • 20 март 2026 | 16:00
  • 1039
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

11-те на Славия и Ботев

11-те на Славия и Ботев

  • 20 март 2026 | 17:02
  • 2546
  • 5
ЦСКА с един от най-добрите терени в света, сектор "Г" ще е нещо уникално за България

ЦСКА с един от най-добрите терени в света, сектор "Г" ще е нещо уникално за България

  • 20 март 2026 | 14:06
  • 36959
  • 136
Георги Иванов: Законът за футболното хулиганство потъна в нищото

Георги Иванов: Законът за футболното хулиганство потъна в нищото

  • 20 март 2026 | 15:19
  • 8008
  • 10
Двама национали отказаха да летят за Индонезия и отпаднаха от състава на България

Двама национали отказаха да летят за Индонезия и отпаднаха от състава на България

  • 20 март 2026 | 15:18
  • 17110
  • 28
Веласкес предупреди Левски за Черно море, каза кой няма да е титуляр и отсече: Дано срокът за Сангаре се съкрати

Веласкес предупреди Левски за Черно море, каза кой няма да е титуляр и отсече: Дано срокът за Сангаре се съкрати

  • 20 март 2026 | 15:14
  • 18731
  • 9
Насар с ексклузивно интервю пред Sportal.bg: Ще дам всичко, за да чуете отново "Мила Родино"

Насар с ексклузивно интервю пред Sportal.bg: Ще дам всичко, за да чуете отново "Мила Родино"

  • 20 март 2026 | 13:40
  • 5950
  • 6