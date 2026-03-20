Плейофите в efbet Супер Волей стартират

След изключително интензивен и оспорван редовен сезон, продължил цели 22 кръга, най-интересната част от волейболната година у нас официално е тук. Времето за сметки приключи, защото efbet Супер Волей навлиза в своята решителна четвъртфинална фаза за сезон 2025/2026. Осемте най-добри отбора в България са готови да влязат в безмилостна битка, а програмата за първите мачове този уикенд (21 и 22 март) обещава зрелище, емоции и волейбол от най-висока класа.

Съботни сблъсъци (21 март 2026 г.)

Плейофите се откриват в събота с два интригуващи мача в столицата. От 18:30 ч. в зала "Левски София" едноименният отбор посреща Монтана Волей. Срещата ще бъде излъчена пряко по SportBG, а ръководството на двубоя е поверено на съдиите Ваня Първанова и Боян Желев. "Сините" ще се опитат да материализират силното си представяне от редовния сезон пред собствена публика, но коравият тим на Монтана винаги е способен на изненади в елиминационни мачове.

Малко по-късно същата вечер, от 19:00 ч., в зала "Васил Симов" ЦСКА се изправя срещу Берое 2016. Този сблъсък ще се предава в ефира на Max Sport 2 с рефери Любомир Сираков и Ивайло Иванов. "Червените" започват похода си към върха в свота митична зала срещу амбициозния тим на заралии, като очакванията са за сериозна тактическа битка и традиционно гореща атмосфера по трибуните.

Неделни дербита (22 март 2026 г.)

В неделя емоциите се пренасят в Пловдив и Бургас за останалите два четвъртфинала. Програмата започва от 18:30 ч. в пловдивската зала "Паисий Хилендарски", където Локомотив Авиа приема Пирин (Разлог). Двубоят ще бъде излъчен по SportBG със съдии Александър Виналиев и Атанас Върбанов. Пловдивчани се изправят срещу традиционно неудобния и винаги борбен отбор от Разлог в серия, която обещава много динамика и непримирима битка за всяка точка.

Бургаското дерби Нефтохимик – Дея ще се играе в реновираната зала „Младост“

Кулминацията на уикенда е запазена за 19:00 ч. в бургаската зала "Бойчо Брънзов", където Нефтохимик 2010 и Дея Спорт ще изиграят поредното грандиозно бургаско дерби. Сблъсъкът ще бъде предаван по Max Sport, а главен съдия ще бъде Добромир Добрев с помощник Симеон Иванов. Това са два отбора, които се познават до болка, делят една зала и имат най-високи амбиции за сезона. Точно този мач приковава погледите на всички неутрални фенове заради огромния заряд и изравнените сили.

Залозите вече са огромни, а напрежението ще се реже с нож. Кой ще направи първата крачка към полуфиналите? Отговорите започваме да получаваме тази събота.

Нека шоуто в efbet Супер Волей започне сега!