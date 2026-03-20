На живо: Какви са промените в устава след Конгреса на БФС
  3. Бургаското дерби Нефтохимик – Дея ще се играе в реновираната зала „Младост“

Бургаското дерби Нефтохимик – Дея ще се играе в реновираната зала „Младост“

  • 20 март 2026 | 13:49
  • 433
  • 0
Бургаското дерби Нефтохимик – Дея ще се играе в реновираната зала „Младост“

Бургаското дерби между ВК „Нефтохимик 2010“ и ВК „Дея Спорт“ ще постави началото на четвъртфиналните плейофи в НВЛ при мъжете, като сблъсъкът между двата тима обещава високо ниво, заряд и непредсказуем развой. Срещата ще се играе в неделя, 22 март, от 19:00 часа.

Срещите между „Нефтохимик 2010“ и „Дея Спорт“ традиционно са сред най-очакваните в българския волейбол. Двата отбора се познават отлично, разполагат с качествени състави и амбиции за достигане до финалната фаза, което превръща всеки мач помежду им в битка за надмощие, а не просто в спортно съперничество.

Очаква се динамичен двубой, в който решаващи ще бъдат както индивидуалната класа на състезателите, така и отборната организация и психическата устойчивост в ключовите моменти. Подкрепата от трибуните също може да се окаже фактор, особено в дерби с подобен заряд.

Цената на билета е 6 евро.

Реновираната зала „Младост“ ще приеме първия си официален мач след обновяването, поставяйки ново начало за спортния живот в града.

