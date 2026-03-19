Войната в Иран застраши един от най-популярните спортове

Английското лято на крикета може да се окаже поредната жертва на войната в Близкия изток, според собственика на Dukes, който предупреди за недостиг на топки.

Dukes, създадена през 1760 г., доставя всички червени топки за тестовия и първокласния крикет в Англия, като новият сезон започва на 3 април. За целта компанията произвежда между 4000 и 5000 топки всяко лято.

Owner Dilip Jajodia laments ‘Gulf war nonsense’ as logjam in flights from south Asia prevents his product from returning to UK@willis_macp looks at how the English summer of cricket could be the latest victim of the war in the Middle East ⬇️https://t.co/TQwpNGYGx3 pic.twitter.com/d0n8wRKlny — Telegraph Cricket (@TeleCricket) March 19, 2026

Но Дилип Джаджодия, енергичният осемдесетгодишен собственик, който купува Dukes преди почти 40 години, заяви, че се налага да ограничава броя топки, които предоставя на всеки отбор, заради проблеми във веригата за доставки, причинени от американско-израелските действия срещу Иран.

Преди един боулър да хване нова топка Dukes и да я хвърли към батсмана, тя вече е изминала дълъг път. Джаджодия използва кожи от крави Aberdeen Angus, отглеждани в Шотландия, които преминават процес на обработка в Честърфийлд. След това се изпращат в Южна Азия, където се зашиват като крикет топки, преди да се върнат във фабриката му в Уолтъмстоу за разпределение.

Този процес неизбежно включва преминаване през района на Персийския залив, където разходите се увеличават, а полетите намаляват от началото на конфликта този месец. Производството на топките Dukes вече е било засегнато от фактори извън контрола на компанията, като пандемията от COVID-19 и Брекзит.

„В момента имаме сериозна криза заради тази проклета война в Залива“, каза Джаджодия пред Daily Mail. „Налага се да ограничим клубовете, като им даваме 50% от топките в началото на сезона и след това управляваме ситуацията.

Имаме достатъчно продукция във фабриките в Южна Азия, готова за изпращане, но авиокомпаниите не приемат товари, защото има задръстване. Цените също скочиха. Обикновено превозът на кашон с 120 топки струва около 5 долара на килограм. Последната оферта беше 15 долара на килограм. Повечето доставки минават през Близкия изток, но когато изведнъж има ракети във въздуха, имаш сериозен проблем.

Чух, че някой е изпратил товар от Пакистан до Шри Ланка – алтернативен маршрут. Хората винаги намират начин. Може да е скъпо, но трябва да се направи. В крайна сметка може да се наложи дори чартър на полети.“

Въпреки че през последните години – след пандемията – имаше оплаквания от играчи относно качеството на топките Dukes, те все още се считат за най-добрите на пазара, особено при английските условия.

Тази зима краткотраен експеримент с използването на топките Kookaburra в няколко кръга на County Championship беше прекратен, което означава, че Dukes отново си върна монопола върху червените топки.