Оставката на Стефка Костадинова: Не е подала пълен набор от документи, за да напусне БОК

Тя не е подала пълен набор от документи

Оставката, която Стефка Костадинова подаде, за да напусне БОК и да стане кандидат-депутат от ДПС, е отхвърлена от Търговския регистър.

Издадени са указания за внасяне на задължителните в такива случаи документи, каквито обаче тя не е представила, съобщи БНТ. Проверка в Агенцията по вписванията сочи, че не са изпълнени ред условия и трябва да бъдат внесени декларация за истинността на заявените обстоятелства, както и документ за това кой да изпълнява правомощията на председател след оставката ѝ.

Костадинова е приложила документ, озаглавен "Оставка", но той не е достатъчен, за да бъде отписана от позицията. Преди дни стана ясно, че Костадинова ще води листата на ДПС в родния си град Пловдив.