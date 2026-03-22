Арсенал и Манчестър Сити ще определят шампиона в "Карабао Къп"

Арсенал и Манчестър Сити ще се изправят един срещу друг във финала на турнира "Карабао Къп". Двубоят на легендарния стадион "Уембли" в Лондон е с начален час 18:30. "Топчиите" са печелили ценното отличие два пъти, а "гражданите" са триумфирали в надпреварата цели осем пъти, като отстъпват по този показател само на Ливърпул.

Арсенал влиза във финала в отлична форма с четири победи и едно равенство в последните си пет мача. "Топчиите" победиха Байер (Леверкузен) с 2:0 в Шампионската лига и се класираха за четвъртфиналите. Преди това тимът на Микел Артета надделя над Евертън с 2:0, завърши наравно 1:1 с Байер (Леверкузен) в Германия, а в турнира за ФА Къп елиминира Мансфийлд с 2:1. Отборът от Северен Лондон взе ценни три точки в Премиър лийг и срещу Брайтън с 1:0.



Манчестър Сити е в по-колеблива форма с две загуби, две равенства и само една победа. През седмицата "гражданите" загубиха от Реал Мадрид с 1:2 и отпаднаха от Шампионска лига, преди това завършиха 1:1 с Уест Хам в Премиър лийг, претърпяха тежко поражение с 0:3 от Реал Мадрид на 11 март, а единствената им победа дойде във ФА Къп срещу Нюкасъл с 3:1 на 7 март, а на 4 март. Няколко дни по-рано тимът направи 2:2 с Нотингам Форест в първенството.

Артета отново ще разчита на Еберечи Езе, който се очаква да бъде ключов играч във финала. "Топчиите" разполагат с пълен състав, като в нападение се очаква да действат Букайо Сака, Габриел Мартинели и Виктор Гьокереш. В средата на терена безспорни титуляри са Деклан Райс и Мартин Зубименди. Защитата е стабилна с Уилям Салиба и Габриел Магаляеш в центъра.



Фил Фоудън ще е един от важните играчи на Манчестър Сити. Ерлинг Холанд за пореден път ще води атаката на "гражданите", подкрепян от Бернардо Силва и Жереми Доку. В средата на терена Родри ще бъде важен за контрола на играта. Защитата ще бъде водена от португалския национал Рубен Диаш.

Последната среща между двата отбора се състоя на 21 септември 2025 г. в мач от Премиър лийг, който завърши с равенство 1:1. Преди това, на 2 февруари 2025 г., Арсенал постигна впечатляваща победа с 5:1 над Манчестър Сити в мач от английското първенство.



На 22 септември 2024 г. двата отбора завършиха наравно 2:2 на "Етихад", а на 31 март 2024 г. резултатът беше 0:0. На 8 октомври 2023 г. Арсенал победи Манчестър Сити с 1:0 в мач от Премиър лийг.

