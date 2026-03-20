Ивайло Станчев: Да продължим стабилното представяне

Черноморец (Балчик) гостува утре на Олимпик (Варна). Срещата е от 22-ия кръг на Североизточната Трета лига.

„Мачовете идват един след друг. Трябва да запазим концентрация и да продължим да се представяме стабилно. Чисто емоционално трябва да се отърсим бързо от отнетия ни шанс да спечелим тежкото гостуване в Шумен в последните секунди на срещата. В крайна сметка това вече е в миналото и трябва да го преглътнем. Олимпик се представят много добре като новак, млади момчета, които играят организирано. Все пак смятам, че опита в случая е на наша страна“, коментира пред Sportal.bg Ивайло Станчев, треньор на Черноморец.