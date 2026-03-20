Треньорът на Черноморец (Балчик): Съжаляваме, че си тръгнахме само с точка от Шумен

2:2 приключиха Волов-Шумен 2007 и гостуващия му Черноморец (Балчик). Срещата е от 18-ия кръг на Североизточната Трета лига. Ивайло Станчев, треньор на Черноморец коментира пред клубния сайт.

„Получи се истински футболен празник за зрителите. Двата отбора демонстрираха голямо желание, което логично доведе до резултатен двубой. Очаквахме подобно развитие, тъй като теренът е маломерен и ситуациите се създават една след друга. Адмирации за отбора на Шумен, който се стреми да задържа топката и да практикува модерен, динамичен футбол. Искам също да поздравя и моите футболисти за представянето им. Съжаляваме, че си тръгнахме само с точка, защото дадохме всичко от себе си. Създадохме много ситуации преди да поведем в срещата. След това при резултат 1:1 ударихме и на два пъти страничния стълб. В продължението на срещата дори стигнахме до победен гол, който обаче бе отменен заради засада. За съжаление, страничният съдия не видя, че играч на домакините покрива положението. Разбира се, всеки може да допусне грешка, но в такива ключови мачове е важно съдийството да бъде поверено на по-опитни бригади. Ние полагаме много труд и когато подобно решение влияе пряко на крайния резултат, това е повече от разочароващо“.