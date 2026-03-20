Андрей Андреев: Тежко изпитание, да радваме феновете ни

Утре, едноименния тим на Троян приема Партизан (Червен бряг). Срещата е от 14-ия кръг на Северозападна Трета лига.

„Излизаме срещу опитен отбор. Изпитвам респект и уважение към треньора му Николай Боянов. Партизан играе рационално. Футболисти като Стефан Христов, Цветан Петров и Кристиян Григоров наказват всяка грешка. Казано кратко – много тежко изпитание за нас. Излизаме пред нашата публика. Ще направим възможното да я зарадваме с добра игра. Разбира се ще търсим победата“, коментира пред Sportal.bg Андрей Андреев, треньор на ФК Троян.