Живко Желев: Равенство с първия е като успех за нас

0:0 завършиха ОФК Хасково и гостуващия му Несебър. Срещата е от 24-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

Живко Желев, треньор на домакините коментира пред клубния сайт.

„Смятам, че се получи резонно равенство. Те владееха инициативата, но нямаха нищо интересно пред нашата врата. Даже на 3-4 пъти ги хванахме на контра и можехме да ги излъжем. Но момчетата показаха характер и съм много доволен. Не сме победили, но равенство с първия е като успех за нас. Чувството е като при победа. Все пак имахме много липси. Преди мача ни отпадна и първия вратар. Доволен съм и от младия ни вратар, намеси се на 2-3 пъти, когато трябваше и не допусна гол, за да натрупа самочувствие, както и от Християн Василев, който също изигра много силен мач. Ние знаем, че има качества, но днес игра добре. Дано двамата да тръгнат нагоре оттук нататък“.