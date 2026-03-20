Димчо Ненов: Загорец винаги е бил неудобен за нас

Утре Нефтохимик (Бургас) ще гостува на Загорец (Нова Загора). Срещата е от 25-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

„Процесите при нас следват естествения си ход. Преминаваме през етап на проблясъци и снишаване. Тези амплитуди са очаквани, не могат да се заобиколят, трябва да се изживеят. С времето ще дойде и постоянството. Паралелно с това, сме поставяни и на изпитания. Всеки мач е труден. Предстоящият е срещу борбен и агресивен съперник. Загорец винаги е бил неудобен за нас. Не се оплакваме, нито се притесняваме. Просто трябва да излезем и да изиграем с пълно себераздаване, но и с разум 90-те минути. Искаме да израстваме като футболисти и добрите резултати са част от този процес“, коментира пред Sportal.bg Димчо Ненов, треньор на бургазлии.