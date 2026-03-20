Николай Христозов: Да стопираме неприятната серия

Утре Сливнишки герой (Сливница) приема едноименния тим на Банско. Срещата е от 24-ия кръг на Югозападната Трета лига.

„В неприятна серия сме. Възможно най-бързо трябва да я стопираме, защото вече се намираме до зоната на застрашените от изпадане. Предстои ни двубой с Банско, отбор, който винаги е сред опасните противници, без значение дали е домакин или гостува. Мачовете срещу него винаги са много трудни. Имат добри и опитни футболисти. Трябва обаче да спечелим точките“, коментира пред Sportal.bg Николай Христозов, треньор на Героя.