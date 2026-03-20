  Італиано: Изкачихме планината

Италиано: Изкачихме планината

Треньорът на Болоня Винченцо Италиано не скри радостта си след драматичния успех с 4:3 над Рома на "Олимпико" в 1/8-финала от Лига Европа. Той заяви, че тимът му е "изкачил планина" в този мач, за да стигне до крайния успех, който му гарантира и продължаване напред в турнира.

„Мачът беше прекрасен. Наистина сме щастливи, че дойдохме тук и направихме това, което направихме – изкачихме планината. Мога само да поздравя момчетата за изключителното представяне, защото победата в тази атмосфера срещу този отбор на Рома беше истинско постижение“, започна Италиано.

„В първите 20 минути ни беше трудно да поддържаме натиска върху Roma, но след това започнахме да установяваме контрол в тяхната половина и да правим повече от това, което бяхме подготвили. Стигне ли се до продължения, всичко се решава от първия гол, а ние успяхме да го отбележим“, допълни специалистът.

Болоня разплака Рома в 120-минутно италианско зрелище в Лига Европа

Италиано очевидно има специален афинитет към турнирните битки, след като преди да дойде в Болоня, изведе Фиорентина до два финала в Лигата на конференциите и един финал за Купата на Италия.

„Просто се опитвам да подходя към всяко състезание по най-добрия възможен начин – с правилния дух, подготовка и максимални усилия. Пътят в тези турнири не е много дълъг, така че се опитваш да намериш стратегии, с които да създадеш проблеми на съперниците, дори и те да са с по-високо качество на хартия. Преминахме през тежка групова фаза, спечелихме труден плейоф и днес победихме отбор, който ни превъзхожда във всяко едно отношение. Въпреки това, когато изиграеш картите си по най-добрия начин, постигаш такива резултати“, допълни Италиано.

