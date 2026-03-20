  • 20 март 2026 | 03:57
Емери: Постигнахме важна цел, която преди три години бе само мечта

Мениджърът на Астън Вила Унай Емери бе изключително доволен от победата с 2:0 над Лил в реванша от 1/8-финалите на Лига Европа. Този успех класира тима му в следващата фаза и наставникът призна, че е горд от това, което преди три години е било само мечта за клуба от Бирмингам.

„Много съм щастлив. Днес постигнахме една голяма цел, която си бяхме поставили през сезона – да продължим напред в Лига Европа и същевременно да останем в битката за четвъртото място в Премиър лийг. Играхме реванш в елиминационна фаза; когато пристигнах тук преди три години и половина, това беше само мечта. Искам да бъдем тук и да се борим за позициите, в които се намираме в момента. Трябва да бъдем взискателни“, заяви Емери.

Той призна, че е много доволен от представянето на отбора

„Трябва да сме мотивирани, развълнувани и много горди от работата си. В изминалите 35 мача показваме постоянство. Приемам всичко, което се случи днес на терена“, допълни специалистът.

Той каза добри думи и за играчите на Лил.

„Винаги имаше риск в реванша срещу отбор с такъв опит в Европа. Начинът, по който те се представят, е фантастичен. Уважаваме ги много – масивно уважение“, каза още испанецът.

Накрая той похвли и феновете на „Вила Парк“ за невероятната подкрепа през целия мач.

„Нашите привърженици са част от нас. Усещаме ги във всеки мач. "Вила Парк" е нашата крепост и там сме постоянни. Те ни помагат да побеждаваме", завърши Емери.

Снимки: Gettyimages

