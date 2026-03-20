Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. АЕК Ларнака
  3. Оливър Гласнер: Дано европейското ни пътешествие да продължи

Оливър Гласнер: Дано европейското ни пътешествие да продължи

  • 20 март 2026 | 03:22
  • 437
  • 0

Мениджърът на Кристъл Палас Оливър Гласнер бе щастлив след успеха с 2:1 в реванша срещу АЕК Ларнака от 1/8-финалите на Лигата на конференциите. Така лондончани се класираха за следващия етап на надпреварата, където ги очаква сблъсък с Фиорентина. Наставникът си пожела европейското пътешествие на тима му да продължи.

"Това е огромно постижение. Гледаме напред и искаме да се възползваме максимално от тези три седмици, защото следващият ни официален мач е срещу Фиорентина на "Селхърст Парк", започна Гласнер.

"Ще имаме няколко почивни дни, а много от играчите ни отиват в националните си отбори. След това ще се подготвим и ще изиграем приятелска среща, за да останем в ритъм", допълни австриецът.

"Хубаво е. Очаквам Еди Нкетия да се завърне, така че всеки ще ни бъде от полза, тъй като графикът до края на сезона ще бъде много сгъстен. Надявам се нашето европейско пътешествие да продължи“, завърши Гласнер.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

