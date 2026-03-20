Димитрис Итудис: Бяхме сериозни още от самото начало, доминирахме и натрупахме голяма преднина

Старши треньорът на Апоел Тел Авив Димитрис Итудис изрази задоволство от представянето на отбора си при гръмката победа със 109:91 срещу Виртус Болоня в среща от 32-ия кръг на Евролигата. Срещата се игра в "Арена София", като на моменти преднината на Апоел в резултата достигаше 30 и повече точки.

- Добър вечер. Искам да поздравя отбора си. Бяхме сериозни още от самото начало, играехме добър баскетбол. Имахме добра стратегия, следвахме си плана. Бяхме доминантни и натрупахме голяма преднина. От този момент насетне вече не погледнахме назад. Заслужавахме победата. Поздравления за отбора.

- Добре дошли отново в София, треньоре. Какви са най-големите позитиви, които можета да изтъкнете от представянето на отбора днес?

- Това, че бяхме концентрирани, че нямаше травми. В края на мача малко се отпуснахме, допуснахме и грешки. Дадохме лесни точки на противника, но като цяло смятам, че бяхме много сериозен отбор. Работим здраво и с голям професионализъм, а това дава резултат. Надявам се, че ще останем здрави за дълъг период и че ще продължим да се развиваме като отбор и да еволюираме като група от хора и клуб. Тимът ни не е бил извън плейофните места, а това е нещо достойно за поздравления до момента. Пътят е дълъг. Следващата седмица отново имаме два мача, имаме положително развитие за нашия отбор.

- Придвижихте се до топ 4 с днешната победа и загубата на Валенсия от Барселона. Задоволява ли ви това?

- Не съм гледал другите резултати. Вие сте първият, който ми казва какво се е случило, но няма значение... преди 3 месеца бяхме първи в групата и аз не гледах класирането. Най-важното нещо е да сме в позиция за плей-ин. Това е всичко, което има значение. Имаме и върхове, и падения, но не сме се съмнявали в нашите качества, въпреки някои травми и играчи, които трябваше да се подложат на операции. Все пак, все още имаме голяма скамейка, имаме колектив и качествени играчи. Опитваме се да се опознаем повече и повече. Да постигнем автоматика в защита и атака и това е нещо, което ни помага.

- Следващият мач е гостуване срещу Реал Мадрид.

- Следващите ни два мача са гостувания.

- Да, но да се фокусираме върху следващия. Какво очаквате от този сблъсък срещу директен противник?

- Тази вечер е посветена на днешния ни противник. Искам да говоря само за Болоня... И все пак - нека да направим добра подготовка и да сме здрави. Реал Мадрид е много талантлив отбор, ръководени са добре. Загубихме от тях в Ботевград. Поражението дойде в края. Искаме да се изправим и да се съревноваваме. Да сме здрави и да проведем три тренировки. После ще дойде мачът. Нека да останем здрави и както казах - да продължим да се развиваме и да създаваме стил, тандем и химия сред нас.

Следвай ни:

Снимки: Борислав Трошев