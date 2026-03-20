Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Евролига
  Кеслър Едуардс: Треньорът ни предупреди да подходим много сериозно към мача

Кеслър Едуардс: Треньорът ни предупреди да подходим много сериозно към мача

  • 20 март 2026 | 01:01
  • 314
  • 0

Един от новобранците в състава на Апоел Тел Авив Кеслър Едуардс сподели мнението си за убедителния успех на израелския тим в "Арена София" срещу Виртус Болоня.

- Поздравления за победата. Изключително представяне в атака с 32 асистенции за Апоел. Какво бе ключовото за успеха?

- Мисля, че е защото взехме под внимание мача много сериозно. Треньорът ни предупреди за това. Независимо кой е на игрището за тях или нас - ние трябва да излизаме с положителна настройка.

- Ти си един от лидерите по борби в отбора. Смяташ ли, че тази роля ти приляга - човекът от пейката, който влиза с много енергия и атлетизъм?

- Определено. Взели са ме в отбора, за да се възползват от моята височина и атлетизъм. Да внасям енергия в отбора. С каквото мога да помогна - дали ще е със защита или отскочили топки - аз съм на линия. Това е добър начин за мен да повлияя на развитието на мача от пейката.

Следвай ни:

Още от Евролига

Везенков пише история и блести за нова победа на Олимпиакос в Евролигата

Везенков пише история и блести за нова победа на Олимпиакос в Евролигата

  • 19 март 2026 | 23:32
  • 2333
  • 4
Апоел помете Виртус Болоня в историческа вечер в "Арена София"

Апоел помете Виртус Болоня в историческа вечер в "Арена София"

  • 19 март 2026 | 22:50
  • 6464
  • 0
Рекорд в Евролигата беше изравнен в "Арена София"

Рекорд в Евролигата беше изравнен в "Арена София"

  • 19 март 2026 | 22:23
  • 1535
  • 0
Шест мача от Евролигата се изиграха тази вечер, ето резултатите

Шест мача от Евролигата се изиграха тази вечер, ето резултатите

  • 19 март 2026 | 23:42
  • 3427
  • 0
Голям интерес към билетите за мача от Евролигата в София тази вечер

Голям интерес към билетите за мача от Евролигата в София тази вечер

  • 19 март 2026 | 18:07
  • 3682
  • 2
Нов интригуващ сблъсък от Евролигата в София

Нов интригуващ сблъсък от Евролигата в София

  • 19 март 2026 | 07:35
  • 3426
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец разпука Спартак (Варна) и отново скъси дистанцията до първото място

Лудогорец разпука Спартак (Варна) и отново скъси дистанцията до първото място

  • 19 март 2026 | 19:53
  • 42206
  • 296
Георги Иванов: Не е вярно, че сменяме Димитров, не съм говорил с Янкович

Георги Иванов: Не е вярно, че сменяме Димитров, не съм говорил с Янкович

  • 19 март 2026 | 18:09
  • 24608
  • 23
Карлос Насар пред Sportal.bg: Дори да пропусна Олимпиадата, няма да предам България!

Карлос Насар пред Sportal.bg: Дори да пропусна Олимпиадата, няма да предам България!

  • 19 март 2026 | 19:33
  • 13638
  • 48
Вълнуващи реванши оформиха ¼-финалите в Лига Европа

Вълнуващи реванши оформиха ¼-финалите в Лига Европа

  • 20 март 2026 | 00:37
  • 21444
  • 2
Григор Димитров допусна изключително болезнено поражение в Маями

Григор Димитров допусна изключително болезнено поражение в Маями

  • 20 март 2026 | 00:12
  • 15152
  • 49
Апоел помете Виртус Болоня в историческа вечер в "Арена София"

Апоел помете Виртус Болоня в историческа вечер в "Арена София"

  • 19 март 2026 | 22:50
  • 6464
  • 0