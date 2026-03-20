Кеслър Едуардс: Треньорът ни предупреди да подходим много сериозно към мача

Един от новобранците в състава на Апоел Тел Авив Кеслър Едуардс сподели мнението си за убедителния успех на израелския тим в "Арена София" срещу Виртус Болоня.

- Поздравления за победата. Изключително представяне в атака с 32 асистенции за Апоел. Какво бе ключовото за успеха?

- Мисля, че е защото взехме под внимание мача много сериозно. Треньорът ни предупреди за това. Независимо кой е на игрището за тях или нас - ние трябва да излизаме с положителна настройка.

- Ти си един от лидерите по борби в отбора. Смяташ ли, че тази роля ти приляга - човекът от пейката, който влиза с много енергия и атлетизъм?

- Определено. Взели са ме в отбора, за да се възползват от моята височина и атлетизъм. Да внасям енергия в отбора. С каквото мога да помогна - дали ще е със защита или отскочили топки - аз съм на линия. Това е добър начин за мен да повлияя на развитието на мача от пейката.