Матю Морган: У дома сме един отбор, навън - съвсем различен

Един от най-добрите за Виртус Болоня при загубата от Апоел Тел Авив в мач от "Евролигата в "Арена София" Матю Морган заяви, че тимът показва различни лица при домакинствата и гостуванията си в турнира.

- Тежка загуба за Виртус. Какво не се получи за вас, защото падахте с 25 и повече точки след първото полувреме?

- Липсваше ни агресия. През второто полувреме предложихме повече борба и агресия, но в крайна сметка като позволиш на такъв отбор да си прави каквото поиска в атака - ще си платиш накрая. През първата част не играхме добре, след почивката приличахме повече на себе си.

- Каква е причината да показвате различно лице? Когато играете в Италия можете да победите всеки, а когато гостувате, показвате слабата си страна?

- Ами... просто смятам, че не се борихме достатъчно. У дома сме един отбор, навън - съвсем различен. Много хора го знаят, но сме печелили и като гост преди и то трудни мачове. Бяха две различни части за нас. Това е всичко.

- Ще превключите ли с нагласата към италианското първенство, където сте лидери и искате да защитите титлата си?

- Да, със сигурност. Първи сме в класирането в момента и в остатъка от годината трябва да останем на тази позиция. Като се стигне до плейофите - трябва да защитим титлата си. Определено ще насочим сили към тази цел.

Следвай ни:

Снимки: Sportal.bg