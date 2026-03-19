Стара Загора дава старт на маратонската верига на 29 март с нова дистанция на 5 километра

С нова дистанция на 5 километра ще посрещне хилядите участници Маратон Стара Загора тази пролет.

Единадесетото издание на популярната надпревара е следващата неделя, 29 март, със старт точно в 9:00 часа от централния площад пред Общината, където е и финалната зона. Състезанието ще бъде с участието на елитни атлети от водещите световни школи, като ще определи и държавните шампиони по полумаратон. Това допълнително засилва интригата и класата на събитието, тъй като най-добрите български бегачи също ще са в града на липите. Над 1400 се очакват на старт в емблематичното за града бягане, а до този момент заявки са подали атлети от България, Алжир, Гърция, Германия, Ирландия, Испания, Италия, Кения, Мароко, Румъния, Русия, Северна Македония, Турция, Франция, Украйна и Япония.

И тази година надпреварата в Стара Загора ще даде началото на веригата от маратони в България, която включва още състезанията във Варна, София и Бургас под мотото "Бягането като начин на живот". Наред с това Маратон Стара Загора за пореден път ще излъчи националните шампиони по полумаратон, което със сигурност ще привлече на старт най-добрите ни състезатели на дълги разстояния. Имената на участниците ще станат известни следващата седмица, когато БФЛА ще публикува пълния списък на заявките.

Иначе всички любители на бягането все още могат да се възползват от онлайн регистрацията за маратона, която е отворена до 26 март, четвъртък в сайта на маратона.

Участниците ще могат да избират вече между четири дистанции – класическата от 42,195 километра, полумаратон 21,1 километра, на 10,55 километра и както и на 5 километра, което дава възможност всички любители на бяганията да се включат в надпреварата. След старта пред Общината маршрутът продължава по бул. “Цар Симеон Велики“, после състезателите преминават по бул. "Никола Петков". В района на магазин Метро правят обратен завой и по същото трасе се насочват към финала пред Община Стара Загора. Дължината на една обиколка е 10,55 километра, като участниците в маратона пробягват четири обиколки, в полумаратона две обиколки, а в дистанцията 10,55 километра - една обиколка. Записалите се на 5 километра също стартират пред Община Стара Загора, продължават по бул. “Цар Симеон Велики“, след което правят ляв завой по бул. "Крайречен", а в края на булеварда обратен завой и по същия маршрут се насочват към Община Стара Загора.

В програмата за трета поредна година е и Градският крос, този път на 1,2 километра, който е най-популярен и чакан от младите. Това не е състезание за професионалисти, а празник на движението, твърдят организаторите. Съкратената дистанция е идеална за семейства с деца, начинаещи бегачи и всички, които желаят да се забавляват. Стартът е в 10:20 часа, като маршрутът е съкратен в сравнение с предишни години. Регистрация за 1,2-километровата дистанция може да се направи през платформата на Decathlon, а събитието ще бъде съпътствано и с различни спортни активности.

Предвидени са парични награди за най-бързите шест в класическия маратон и за медалистите на 21,1 километра и на 10,5 километра. Наред с това ще бъдат премирани челните тройки при ветераните над 45 години и над 55 години във всички дистанции. Ваучери от Decathlon ще зарадват призьорите във всички възрасти на 5 километра. Специални ваучери за най-бързите в Държавното първенство по полумаратон осигуряват от ASICS. Всеки участник ще получи рекламна тениска, а успешно завършилите ще получат и паметен медал за участие, като спомен от събитието.

"За тези 11 години маратонът се превърна в един от символите на града, в колоритен празник в началото на пролетта, който увлича хиляди обичащи спорта и по-специално бягането", твърди Красимира Чахова – основен двигател в организацията още от първото издание на Маратон Стара Загора.

Участието на елитни атлети от световноизвестни школи все още се уточнява, но от сега е ясно, че рекордите на маратона отново ще бъдат под заплаха, след като преди три години мароканецът Мохамед Шабуд финишира за 2 часа, 17 минути и 26 секунди, а при дамите върховото постижение принадлежи на Наом Джабет от Кения, завършила през 2021 година за 2 часа, 32 минути и 6 секунди.

Организатори са Община Стара Загора, Министерство на младежта и спорта, БФЛА, Асоциация "Спорт в свободното време" и Спортен клуб по лека атлетика "Берое".

Снимка: Маратон Стара Загора 2026 - Stara Zagora Marathon / Facebook