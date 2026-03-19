Голям интерес към билетите за мача от Евролигата в София тази вечер

Интересът към билетите за мача от 32-ия кръг на Евролигата между отборите на Апоел Тел Авив и Виртус Болоня е доста сериозен, научи Sportal.bg. На този етап са продадени близо 4000 пропуска, като те все още могат да бъдат намерени ТУК!

Срещата е днес от 21:05 часа в "Арена София", а нашата медия отново ще ви даде възможност да видите всичко по-интересно случващо се на паркета и по трибуните.

В състава на домакините се завръща Джонатан Мотли, който лекуваше контузия в глезена, а участие в срещата ще вземе и едно от новите попълнения на израелския гранд Леви Рандолф.

Бившият играч на Макаби Тел Авив разкри пред камерата ни вчера, че очаква нелек мач с италианския тим.

Във вторник (17 март) при завръщането си в България Апоел победи с 93-82 Париж в отложен мач от 21-ия кръг на Евролигата.

Снимки: Gettyimages