  4. Голям интерес към билетите за мача от Евролигата в София тази вечер

Голям интерес към билетите за мача от Евролигата в София тази вечер

  19 март 2026 | 18:07
Интересът към билетите за мача от 32-ия кръг на Евролигата между отборите на Апоел Тел Авив и Виртус Болоня е доста сериозен, научи Sportal.bg. На този етап са продадени близо 4000 пропуска, като те все още могат да бъдат намерени ТУК!

Срещата е днес от 21:05 часа в "Арена София", а нашата медия отново ще ви даде възможност да видите всичко по-интересно случващо се на паркета и по трибуните.

В състава на домакините се завръща Джонатан Мотли, който лекуваше контузия в глезена, а участие в срещата ще вземе и едно от новите попълнения на израелския гранд Леви Рандолф.

Бившият играч на Макаби Тел Авив разкри пред камерата ни вчера, че очаква нелек мач с италианския тим.

Във вторник (17 март) при завръщането си в България Апоел победи с 93-82 Париж в отложен мач от 21-ия кръг на Евролигата.

