Очаквайте на живо: Шест мача от Евролигата тази вечер, следете резултатите със Sportal.bg

С 6 мача започва днес 32-ият кръг на Евролигата.

В най-ранния двубой в 19:00 часа наше време четвъртият в класирането Валенсия приема 10-ия Барселона в изцяло испански сблъсък.

В 19:30 ч. 18-ият Анадолу Ефес излиза срещу заемащия осма позиция Монако.

В 21:05 ч. петият в подреждането Апоел Тел Авив е домакин в "Арена София" на 15-ия Виртус Болоня.

В 21:15 ч. Олимпиакос (2) и Александър Везенков се изправят срещу Баскония (19) в Пирея.

В 21:30 ч. Байерн Мюнхен (14) посреща Дубай (11), а в 21:45 ч. Париж (16) ще мери сили с Партизан (17).