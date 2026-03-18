Лора Христова и част от останалите ни биатлонисти се завръщат у нас в понеделник

  • 18 март 2026 | 18:31
Олимпийската медалистка Лора Христова и част от останалите национални биатлонисти се завръщат след финалите за Световната купа в понеделник, 23 март, с полет от Осло през Мюнхен, който се очаква на Терминал 2 на Аерогара София в 13:00 ч.

Христова ни зарадва с бронзов медал в индивидуалния старт на 15 км на Зимните олимпийски игри в Кортина - Милано 2026. Тя имаше силни класирания и в останалите дисциплини на Игрите в Италия. Милена Тодорова пък остана на косъм от място на подиума в Кортино - Милано, завършвайки четвърта в спринта на 7.5 км.

Още от Зимни спортове

Свалят цените на картите за лифт в ски зона Банско

Свалят цените на картите за лифт в ски зона Банско

  • 18 март 2026 | 16:23
  • 388
  • 0
Клаебо все пак ще участва на финалите на Световната купа

Клаебо все пак ще участва на финалите на Световната купа

  • 18 март 2026 | 14:08
  • 428
  • 0
Кълъмбъс продължи страхотната си серия в НХЛ

Кълъмбъс продължи страхотната си серия в НХЛ

  • 18 март 2026 | 11:07
  • 497
  • 1
Резултати от НХЛ

Резултати от НХЛ

  • 18 март 2026 | 07:07
  • 2059
  • 0
Зам.-министър Дашева приветства участниците в Университетските зимни игри 2026

Зам.-министър Дашева приветства участниците в Университетските зимни игри 2026

  • 17 март 2026 | 16:21
  • 890
  • 1
Зам.-министър Дашева приветства участниците в Университетските зимни игри 2026 в Пампорово

Зам.-министър Дашева приветства участниците в Университетските зимни игри 2026 в Пампорово

  • 17 март 2026 | 15:32
  • 550
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Обявиха кога ще е дербито между ЦСКА и Левски

Обявиха кога ще е дербито между ЦСКА и Левски

  • 18 март 2026 | 14:31
  • 20112
  • 76
Левандовски и Гордън са титуляри (съставите)

Левандовски и Гордън са титуляри (съставите)

  • 18 март 2026 | 18:38
  • 1609
  • 1
Стоичков и Бойко Величков дават съвместна пресконференция за бъдещето на ЦСКА

Стоичков и Бойко Величков дават съвместна пресконференция за бъдещето на ЦСКА

  • 18 март 2026 | 12:43
  • 24795
  • 89
УЕФА глоби с 20 000 евро футболист заради грозна изцепка след Лудогорец - Ференцварош

УЕФА глоби с 20 000 евро футболист заради грозна изцепка след Лудогорец - Ференцварош

  • 18 март 2026 | 12:03
  • 19261
  • 17
Витомир Вутов: Ще правим всичко възможно да спасим футбола в Ловеч

Витомир Вутов: Ще правим всичко възможно да спасим футбола в Ловеч

  • 18 март 2026 | 13:40
  • 11242
  • 22
СК към БФС обясни за мелето на Лудогорец - ЦСКА и видя грешка, но не фатална, на Берое - Левски

СК към БФС обясни за мелето на Лудогорец - ЦСКА и видя грешка, но не фатална, на Берое - Левски

  • 18 март 2026 | 11:13
  • 19051
  • 23