Лора Христова и част от останалите ни биатлонисти се завръщат у нас в понеделник

Олимпийската медалистка Лора Христова и част от останалите национални биатлонисти се завръщат след финалите за Световната купа в понеделник, 23 март, с полет от Осло през Мюнхен, който се очаква на Терминал 2 на Аерогара София в 13:00 ч.

Христова ни зарадва с бронзов медал в индивидуалния старт на 15 км на Зимните олимпийски игри в Кортина - Милано 2026. Тя имаше силни класирания и в останалите дисциплини на Игрите в Италия. Милена Тодорова пък остана на косъм от място на подиума в Кортино - Милано, завършвайки четвърта в спринта на 7.5 км.